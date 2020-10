Unter dem Titel "Things I Know to be True" plant Amazon eine neue Dramaserie mit Nicole Kidman. Die Schauspielerin übernimmt in dem Projekt nicht nur die Hauptrolle, sondern fungiert auch als Executive Producer über ihr Label Blossom Films. Basierend auf dem Theaterstück von Andrew Bovell handelt "Thins I Know to be True" von der Belastbarkeit einer beständigen Ehe und der Liebe innerhalb einer Familie, die sich stets weiterentwickelt, während die Hauptfiguren Bob und Fran Price ihren Kindern dazu zusehen, wie unerwartete Entscheidungen ihr Leben verändern.

Jennifer Salke, Head of Amazon Studios, sieht in dem Stoff "eine unglaublich komplexe und intensive emotionale Reise, die ergründet, was eine Familie auseinanderbringt, aber auch genau die Bande der Liebe testet, die sie verbindet". Nicole Kidman selbst sagt: "Ich werde nie vergessen, wie ich mich gefühlt habe, als ich Andrews Stück in Sydney gesehen habe und dabei eine dieser transzendenten Theatererfahrungen machte. Andrews Stück ist hervorragend und seine Drehbücher für die Serie stehen dem in nichts nach. Mit der Unterstützung von Amazon, Jen Salke und einem herausragenden Produktionsteam glauben wir fest daran, dass dieser Titel großartig wird."

"Things I Know to be True" wird von Amazon Studios, NBCUniversal International Studios' Matchbox Pictures und Blossom Films in Zusammenarbeit mit Jan Chapman Films produziert. Die Serie wird in über 240 Ländern und Territorien exklusiv bei Prime Video verfügbar sein. Andrew Bovell ist zudem neben Kidman, Per Saari, Amanda Higgs und Alastair McKinnon als Executive Producer verantwortlich.

Für Nicole Kidman ist "I Know Things to be True" indes nicht die erste Zusammenarbeit mit Amazon. Die Schauspielerin hat eine Vereinbarung mit dem Streamingdienst geschlossen und ist gewissermaßen ihre erste Anlaufstelle für neue Ideen. Nach "The Expatriates" und "Pretty Things" ist die neue Serie nun schon das dritte gemeinsame Projekt.