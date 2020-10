© Morning Brew © Morning Brew

Morning Brew soll als eigenständiges Unternehmen innerhalb der Insider-Gruppe fortgeführt werden. Zum Konzern gehören auch die Wirtschaftsnachrichtenmarke "Business Insider", die General-Interest-Nachrichtenseite "Insider", und Insider Intelligence, ein Research- und Analyseunternehmen zur digitalen Transformation. Alex Lieberman und Austin Rief, Co-Gründer von Morning Brew, bleiben sowohl als CEO bzw. COO sowie als Minderheitsaktionäre des Unternehmens an Bord.

Morning Brew ist ein noch recht junges Unternehmen und wurde 2015 gegründet. Neben Wirtschaftsnachrichten in einem täglichen Newsletter bietet das Unternehmen auch einen Podcast sowie diverse Wirtschaftspublikationen an. "Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit dem Team von Morning Brew", sagt Henry Blodget, Co-Gründer, CEO und Editorial Director von Insider Inc. "Alex und Austin haben, besessen von der Idee, ihr Zielpublikum mit den passenden Informationen zu versorgen, versiert und datengetrieben ein florierendes Unternehmen aufgebaut. Genau wie Business Insider erreicht Morning Brew Digital Natives mit Wirtschaftsnachrichten auf eine Art, die sie anspricht und einbezieht. Wir glauben, an das große Potenzial von Morning Brew."

Jan Bayer, Vorstand International News Media & Marketplaces der Axel Springer SE und Vorsitzender des Board of Directors von Insider Inc.: "Insider hat sich in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt. Als eines der beliebtesten Medienunternehmen der Welt beweist es, dass digitaler Journalismus profitabel sein kann. Der Erwerb der Mehrheit an Morning Brew hilft der Insider-Gruppe, diesen Weg weiter zu gehen. Insider ist eine wesentliche Säule von Axel Springer geworden. Wir sind davon überzeugt, dass es viel Potenzial gibt, die Insider-Gruppe und ihr journalistisches Angebot noch weiter auszubauen. Dafür werden wir auch zukünftig investieren."

Und Alex Lieberman und Austin Rief, Co-Gründer von Morning Brew, ergänzen: "Wir sind unglaublich aufgeregt in Bezug auf unsere Partnerschaft mit Insider bzw. Axel Springer und die weitere Zukunft von Morning Brew. Ein Grund warum wir uns für Axel Springer als Partner entschieden haben, ist, dass Axel Springer dafür steht, Gründer mit offenen Armen zu empfangen und sie dazu zu ermutigen, ihre Geschäfte weiterhin unabhängig aufzubauen. Die Erfahrungen sowie die Möglichkeiten, die uns ein sehr viel größeres Medienunternehmen bietet, und die Aussicht, Morning Brew als Multiplattform-Medienmarke weiter auszubauen, versetzen uns in große Begeisterung."