am 30.10.2020 - 10:59 Uhr

Sky hat unter dem Titel "Hidden Heroes" eine neue Mini-Formatreihe angekündigt, die schon am kommenden Samstag, den 31. Oktober, startet. In dem Kurz-Format will man nach eigenen Angaben hinter die Kulissen des Fußballs blicken und diverse Facetten im Leistungssport beleuchten. Geplant sind Beiträge über den Profi- aber auch über den Amateurbereich. Im Fokus der Beiträge stehen laut Sky die "wahren Helden im Hintergrund des Platzes".

© berli berlinski Nele Schenker © berli berlinski Nele Schenker

Als Sponsor des neuen Kurz-Formats tritt Volkswagen auf. Das Konzept für die Kampagne kommt von Sky Media "in enger Abstimmung mit dem Redaktionsteam von Sky Sport, die wiederum die Beiträge produziert haben", heißt es vom Sender. Ralf Hape, Vice President Sales Sky Media, sagt: "Mit 'Hidden Heroes' schafft das Kreativteam von Sky Media den idealen Markenfit: Einerseits Sky als Heimat des Fußballs, dazu Volkswagen als idealer Partner, um sein Fußball-Sponsoring unter dem Dach 'we drive football' zu aktivieren. Der Content der 'Hidden Heroes' Reihe ist dabei das perfekte Vehikel, um Volkswagen als Mobilitätspartner des DFB in der Fußball-Zielgruppe zu platzieren und die Marke glaubwürdig aufzuladen."