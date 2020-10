Schon seit 2018 arbeitet der DOSB mit Discovery zusammen, um die Sichtbarkeit seiner Athleten auch abseits der Olympischen (Winter-)Spiele zu erhöhen. Nun hat man die bestehende Partnerschaft mit dem Medienkonzern verlängert, die Kooperation geht nun bis mindestens zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Neben dem Ziel, die Sichtbarkeit der Athleten zu erhöhen, will man auch neue Einbindungsmöglichkeiten für Partner schaffen, die rund um das Team Deutschland werben wollen.

Derweil laufen die Vorbereitungen auf die Olympischen Sommerspiele im kommenden Jahr - nachdem sie 2020 ja verschoben werden mussten. Und auch hier gibt es Neuigkeiten von Discovery, auch wenn man dabei noch sehr vage bleibt. Werner Starz, Director Product Development bei Discovery, erklärte bei einem Sport-Panel auf den Münchner Medientagen, die Corona-Zeit würde für einen technischen Schub sorgen, auch bei Olympia.

Konkret bedeutet das: Discovery will im kommenden Jahr mehr remote in München produzieren und dementsprechend mit weniger Personal vor Ort in Tokio sein. Wenn man jetzt das Equipment per Schiff verschicke, sei man nicht mehr flexibel genug, so Starz. Für den Sender ist das ein verständlicher Ansatz. Da die Corona-Situation im kommenden Jahr noch völlig unklar ist, plant man eben so, dass man im Fall der Fälle noch flexibel reagieren kann. Eine 100%ige Sicherheit, dass die Spiele 2021 tatsächlich stattfinden, gibt es ohnehin nicht.

"Es ist für uns sehr wichtig den Blick nach vorne zu richten und wir freuen uns, dass wir die Partnerschaft rund um das Team Deutschland bis Paris 2024 ausbauen können", sagt Starz nun zur verlängerten Partnerschaft mit dem DOSB. "Damit unterstreichen wir als ‚Home of the Olympics‘ zum einen unser langfristiges Commitment zum olympischen Sport in Deutschland und bieten zugleich den Partnern des Team Deutschland über eine lange Periode Sicherheit und Planbarkeit, um Markenkommunikationsaktivitäten mit uns erfolgreich und individuell zu gestalten und umzusetzen."

Claudia Wagner, Geschäftsführerin der Deutschen Sport Marketing, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, die 2018 begonnene, spannende Reise mit Discovery Deutschland fortzusetzen. Gerade in diesen Zeiten braucht es die richtigen Plattformen und Multiplikatoren für eine intelligente, moderne Markenkommunikation. Bereits zu PyeongChang haben wir gezeigt, was gemeinsam mit Blick auf Content-Generierung und -Vernetzung, individueller Gestaltung von Storytelling-Ansätzen und nicht zuletzt was im Bereich der Steigerung von Visibilität für Team Deutschland und seine Wirtschaftspartner möglich ist. Den eingeschlagenen Weg möchten wir weiter ausbauen und damit den Partnern von Team Deutschland zukünftig noch mehr Möglichkeiten bieten, diese Bühnen zu bespielen."