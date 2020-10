Verkauf, Auslagerung, Umzug: Die Bauer Media Group hat am Freitagnachmittag offiziell gemacht, was zuletzt schon gemunkelt wurde und für ihre drei bislang noch in München beheimateten Titel einschneidende Maßnahmen angekündigt. Trennen wird sich der Konzern von der Zeitschrift "Madame", da man im Luxus-Segment perspektivisch nicht die Marktführung erreichen könne und die Corona-Krise zudem die Situation auf dem Anzeigenmarkt verstärkt habe, wie es zur Begründung heißt. Mehr Vertrauen in die Zeitschrift hat aber Chefredakteurin Petra Winter, die "Madame" gemeinsam mit der Looping Group übernimmt. Mitgründer und Publisher der Looping Group ist Dominik Wichmann, ehemaliger Chefredakteur des "Stern".

Petra Winter: "Für uns eröffnet sich durch die Zusammenarbeit mit einem 360°-Content-Spezialisten wie der Looping Group die Möglichkeit, die strategisch erforderliche digitale Diversifizierung der Marke noch stärker vorantreiben zu können." Dominik Wichmann fügte hinzu: "Die 'Madame' ist eine exzellente und gut positionierte Modezeitschrift. Sie passt aus zwei Gründen sehr gut zu Looping: Weil sie den Grundstein bildet für ein neues Marktsegment, in das wir hineingehen werden. Und weil wir glauben, die Marke in der digitalen Welt noch deutlich ausbauen zu können." Alle betroffenen Mitarbeiter von "Madame" sollen im Rahmen des Betriebsübergangs ein Angebot erhalten.

Unklarer ist die Zukunft für all jene, die bislang für die Jugendmagazine "Bravo" und "Bravo Girl" gearbeitet haben. Denn die Print-Magazin-Erstellung lagert Bauer mit Wirkung ab Ausgabe 2/2021 komplett an das externe Redaktionsbüro Wipperfürth aus. Bei Bauer selbst wird sich Yvonne Huckenholz, bislang Redaktionsleiterin bei "Bravo", als Chefredakteurin künftig nur noch um die digitalen Kanäle kümmern, die mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Bauer Xcel Media in Hamburg erstellt werden. Für die 20 von der Redaktionsschließung in München betroffenen Mitarbeiter suche man "intensiv nach Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens", sagt Ingo Klinge, der bei Bauer das Publishing-Geschäft in Deutschland leitet.

Nicht mehr in München produziert wird auch das Magazin "Cosmopolitan". Auch hier soll die Redaktion unter der Leitung von Chefredakteurin Lara Gonschorowski näher an die Bauer Xcel Media heranrücken und zieht deshalb nach Hamburg. Dies solle eine einheitliche Steuerung aller Kanäle der Marke erleichtern. "Cosmopolitan" wird in Hamburg in den Woman-Bereich eingegliedert. Bauer sieht es als "weiteren konsequenten Schritt in Richtung 360°-Marke". Alle Münchner Mitarbeiter sollen das Angebot erhalten, den Standortwechsel nach Hamburg mitzumachen

Ingo Klinge, CEO Bauer Media Group Publishing Deutschland: "Unserer Strategie für das deutsche Publishing-Geschäft folgend fokussieren wir uns konsequent auf Maßnahmen, die unsere Position als Nummer 1 im Publishing stärken. Dazu untersuchen wir kontinuierlich, wie wir unsere verschiedenen Segmente zukunftssicher aufstellen können. Wo diese Perspektive nach sorgfältiger Prüfung aller Optionen fehlt, entscheiden wir uns gegen eine Weiterführung innerhalb unserer Organisation. Bei allen Entscheidungen haben wir stets das Wohl des gesamten Unternehmens und aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Blick." Für all jene jetzt betroffenen Mitarbeiter dürfte das nur ein schwacher Trost sein. Nicht betroffen von den Maßnahmen sind die Sales Offices der Bauer Advance, die in München bleiben.