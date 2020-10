Seit 2013 hat sich der "TV-Zyklus" von und mit Olli Dittrich zum schönen Ritual im deutschen Fernsehen entwickelt. Einmal im Jahr, meist vor Weihnachten, persifliert der Entertainer ein TV-Genre - und in diesem Jahr geht's sogar um den mächtigsten Mann der Welt, den US-Präsidenten.

In der neuen Folge wird Dittrich in die Figur von Peter Trump schlüpfen, dem fiktiven deutschen Cousin des amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Peter, so heißt es in der Sendungsbeschreibung, ist Bürgermeister einer kleinen Gemeinde in der Nähe von Kallstadt, Rheinland-Pfalz, aus der auch die Trump-Familie kommt. Auch Peter nimmt, so ist zu hören, bei seinen diversen Geschäften nicht immer alles ganz so genau.

Bemerkenswert ist, wer im "TV-Zyklus" das Interview mit dem Cousin des US-Präsidenten führt: Es handelt sich dabei um Journalist und Moderator Günther Jauch, der in der ARD über mehrere Jahre hinweg einen Polittalk präsentierte. Der Ausflug in die Comedy-Welt bedeutet für Jauch aber dann doch das Betreten von ungewohntem Terrain.

Ausgestrahlt wird die Persiflage unter dem Titel "House of Trumps - Peter" am Donnerstag, den 17. Dezember um 23:50 Uhr. Eine Stunde zuvor gibt es im Ersten zunächst den ebenfalls traditionellen Jahresrückblick mit dem Kabarettisten Dieter Nuhr zu sehen.