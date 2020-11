Unter dem Titel "Eine Frage der Gerechtigkeit" nimmt Crime + Investigation in der Weihnachtswoche einen Themenschwerpunkt ins Programm, der sich mit Reue, Vergebung und zweiten Chancen befasst. Im Rahmen einer Sonderprogrammierung werden zwischen dem 24. und 30. Dezember täglich ab 19:25 Uhr ausgewählte Doku-Formate gezeigt. Dazu zählen Reihen wie "The Redemption Project - Schuld und Vergebung" und "Divided States - Gegen den Hass".

Im Mittelpunkt der Sonderprogrammierung steht jedoch die Dokumentation "Hate No More - Abkehr vom Ku-Klux-Klan", die als deutsche TV-Premiere am 25. Dezember um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird und vom Ausstieg eines hochrangingen Ku-Kux-Klan-Mitglieds aus der rassistischen Organisation handelt. Der Film geht zunächst auf die familiäre und soziale Situation von Shane Johnson ein und beleuchtet so die Hintergründe seiner hasserfüllten Ideologie biografisch.

"Hate No More - Abkehr vom Ku-Klux-Klan" wurde für A+E Networks beziehungsweise für den US-Sender A&E von Six West Media produziert. Als Executive Producer fungierten Steve Ascher, Kristy Sabat, Solly Granatstein und Devon Graham Hammonds.

Tei ldes Themenschwerpunkts ist außerdem die Reihe "Junge Mörder - Urteile auf dem Prüfstand", die täglich am späten Abend zu unterschiedlichen Zeiten ausgestrahlt wird. An Heiligabend setzt Crime + Investigation um 20:15 Uhr auf "Bloodsworth - Unschuldig in Haft", am 28. Dezember folgt schließlich die zweistündige Doku "Zweite Chance für einen Mörder".