am 04.11.2020 - 08:27 Uhr

Der 2017 erschienene Politthriller "München" von Robert Harris wird voraussichtlich im kommenden Jahr bei Netflix als filmische Adaption auf den Bildschirm kommen. Die Geschichte spielt 1938 im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs. Hitler, Mussolini, Chamberlain und Daladier treffen sich in München zu einer kurzfristig einberufenen Konferenz. Im Gefolge des britischen Premierministers befindet sich Hugh Legat, auf deutscher Seite befindet sich Paul von Hartmann im Kreis der Anwesenden, der insgeheim Teil des Widerstands gegen Hitler ist. Die beiden verbindet eine Freundschaft aus gemeinsamen Studienzeiten - nun müssen sie versuchen, den drohenden Krieg zu verhindern. Sie geraten in ein Geflecht politischer Täuschungsmanöver.

Inszeniert wird der Film vom deutschen Regisseur Christian Schwochow, hinter dem Projekt stehen außerdem Ben Power als Autor und Andrew Eaton als Produzent für Turbine Studios. Für die Rolle von Chamberlain wurde Jeremy Irons verpflichtet, der zuletzt in der Serie "Watchmen" zu sehen war und 1991 einen Oscar und Golden Globe für die Affäre der Sunny von B. bekommen hatte, dem deutsch-britischen Cast gehören außerdem George McKay, Jannis Niewöhner, Liv Lisa Fries, Erin Doherty, Sandra Hüller, August Diehl, Robert Bathurst und Marc Limpach an. Martin Wuttke übernimmt wie schon in "Inglorious Basterds" die Rolle des Adolf Hitler, wie "Variety" und "Deadline" berichten.