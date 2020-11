Der MDR sucht wieder einen neuen Moderations-Partner für Kim Fisher - Jörg Kachelmann, mit dem sie seit Anfang 2019 immer freitags durch die Talkshow "Riverboat" führt, geht nämlich in Talk-Teilzeit. Er hat gegenüber dem MDR erklärt, kürzertreten zu wollen und wird daher ab 2021 nur noch jede zweite Woche durch die Sendung führen. Wer in den restlichen Wochen den zweiten Moderationsposten übernimmt, steht noch nicht fest.

"Das Kind ist in die Schule gekommen, meine Frau promoviert, meine Mutter ist 91 und all das findet in der Schweiz oder unmittelbarer Umgebung statt - da ist die wöchentliche Reise nach Leipzig, die mindestens drei Tage in Anspruch nimmt, nicht mehr leistbar. Deshalb kann ich 2021 realistisch nur noch jedes zweite Mal dabei sein, um meinen Aufgaben vor allem im Haushalt gerecht zu werden, zumal ja die Wetterfirma auch noch da ist. Ich bin unendlich dankbar, dass ich Riverboat in diesem phantastischen Team weiter moderieren darf. Wunderbarerweise bleibt Kim allen Sendungen als Konstante erhalten", begründet Kachelmann seine Entscheidung.

Kachelmann war Anfang 2019 nach zehn Jahren Pause als Moderator zu "Riverboat" zurückgekehrt. Seither sind die Quoten der Sendung auch nochmal angestiegen, "Riverboat" ist der im eigenen Sendegebiet erfolgreichste Talk der Dritten.