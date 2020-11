Der öffentlich-rechtliche Kika und der MDR haben sich entschieden, angesichts der Corona-Pandemie und noch unklarer Einschränkungen auch rund ums Weihnachtsfest kurzfristig ein Krippenspiel zu produzieren und an Heiligabend auszustrahlen. Als Vorlage dafür dient "Paule und das Krippenspiel" aus dem Buch "Paule ist ein Glücksgriff" der Kinder- und Jugendbuchautorin Kirsten Boie. Gemeinsam mit Filmautor Michael Demuth arbeitet Boie derzeit am Drehbuch für das Krippenspiel, für das man die Vorlage "zeitgemäß adaptieren" will, so der Kika.

"Ich freue mich sehr, dass Kika Kindern, Familien, aber auch alleinstehenden und älteren Menschen zur klassischen Weihnachtsgottesdienst-Zeit einen kleinen Ersatz schenkt: In 'Paule und das Krippenspiel' geht es neben der weihnachtlichen Botschaft, um Zusammenhalt, Durchhaltevermögen, Freundschaft, Kreativität und Hilfsbereitschaft", so Kirsten Boie. "Ich wünsche mir, dass dieser Film für viele Menschen in der schwierigen Corona-Zeit eine Viertelstunde der Weihnachtsfreude sein kann. Schließlich erzählt er uns: Jede und jeder kann ein Engel sein! Es ist ein Krippenspiel, das alle einbezieht. Bei dem Maria ein muslimisches Mädchen und der Verkündigungsengel Schwarz sein kann."

Kika-Programmgeschäftsführerin Astrid Plenk erklärt: "Wir freuen uns sehr, dass wir erstmals in filmischer Form an Heiligabend ein Krippenspiel zeigen. Beherzt und engagiert planen derzeit alle Beteiligten die kurzfristige Produktion unter hohen Hygienebestimmungen." Als Produktionsfirma zeichnet Crossmedia für die Herstellung verantwortlich, ausführender Produzent ist Tellux Film. Gedreht werden soll das Ganze voraussichtlich in der zweiten Novemberhälfte in Halle.