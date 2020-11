Eine Woche nach dem Finale von "The Masked Singer" probiert es Vox mit einem neuen Musik-Format am Dienstagabend. Dieses hört auf den Namen "Die Hitwisser" und wird erstmals am 1. Dezember um 20:15 Uhr ausgestrahlt - mit einer Länge von mehr als drei Stunden und produziert von DEF Media.

Bei dem Format handelt es sich nicht um eine klassische Studio-Show. Vielmehr treten vier prominente Rateteams in privater Atmosphäre gegeneinander an, um über verschiedene Musikfragen zu rätseln. Gespielt werden insgesamt 25 Frage- und Bonusspielrunden, in denen es um Rätsel rund um die größten Stars und Hits der Musikgeschichte geht. Davon ausgehend sollen die Promis aber auch in Erinnerungen schwelgen - "Mitgrooven und Mitsingen erwünscht", heißt es in der Beschreibung.

Mit dabei sind Tim Mälzer & Sasha, Verona & San Diego Pooth, Jan Köppen & Laura Wontorra sowie Stefanie Hertel & Lanny Lanner. Am Ende der Show soll die Frage geklärt werden, welches Team als "Deutschlands Hitwisser" hervorgeht und wer sich nur "Mitwisser" oder gar "A-Little-Bit-Wisser" nennen darf.

Antreten muss das neue Format gegen eine ebenfalls neue ProSieben-Show: Parallel zu den "Hitwissern" wird ProSieben am 1. Dezember erstmals "Die Show mit dem Sortieren" mit Moderatorin Jeannine Michaelsen ausstrahlen - auch daran nehmen Promi-Teams teil (DWDL.de berichtete). Zwei von ihnen müssen originelle Fakten oder skurrile Umfrageergebnisse Schritt für Schritt in die richtige Reihenfolge bringen.