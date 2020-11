Nach "The Masked Singer" ist vor "The Masked Singer": Ab der kommenden Woche wird die erfolgreiche Show erstmals mit einer Schweizer Version an den Start gehen, die bei ProSieben Schweiz jeweils freitags um 20:15 Uhr zu sehen ist. Produziert wird "The Masked Singer Switzerland", ebenso wie die deutsche Version, von Endemol Shine Germany.

Als Moderatorin der Show fungiert Alexandra Maurer, die auch deutsche Fernsehzuschauer kennen. So stand sie in diesem Jahr beispielsweise für "Deine Hochzeit - Live!" vor der Kamera und präsentierte in der Vergangenheit unter anderem die ProSieben-Show "Got to Dance". Bei "The Masked Singer" wird sie nun unterstützt von Sänger Luca Hänni und der Sportreporterin Steffi Buchli, die beide im Rateteam sitzen, wie ProSieben jetzt bekanntgegeben hat.

© ProSieben Steffi Buchli und Luca Hänni

"Zur Vorbereitung werde ich mir möglichst viele Schweizer Prominente aneignen: Sänger, Schauspieler, Sportler, Musiker, Moderatoren - einfach alle, die in Frage kommen", sagt der ehemalige "DSDS"-Gewinner Luca Hänni, der auch schon die RTL-Tanzshow "Let's dance" für sich entscheiden konnte. "Auf den Überraschungsmoment bei der Demaskierung freue ich mich wirklich am meisten: Wenn man endlich erfährt, wer die ganze Zeit unter dieser Maske gesteckt hat."

Eine der achten Masken ist bereits bekannt: Es handelt sich um das "Murmeltier", das ProSieben wiefolgt beschreibt. "Einfach flauschig und gemütlich, ein bisschen tollpatschig und verfressen und obendrein clever und flink. Und während die Tiere in freier Wildbahn normalerweise nur pfeifen, wenn Gefahr in Verzug ist, pfeift das "Masked Singer"-Murmeltier eigentlich bei jeder Gelegenheit, um Lebensfreude zu verbreiten.