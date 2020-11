Sky treibt die Abschaltung seiner SD-Sender voran. Zwei Jahre nachdem der Bezahlsender angekündigt hatte, seinen Kundinnen und Kunden die HD-Kanäle ohne Aufpreis freizuschalten, ist für den 26. November eine große SD-Abschaltung in den Kabelnetzen von Vodafone geplant. Gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte ein Sky-Sprecher entsprechende Pläne, mit denen zugleich eine Erweiterung des HD-Angebots einhergehen wird.

"Ab 26. November 2020 werden aufgrund technischer Umstellungen einige Sky-Sender exklusiv in hochaufgelöstem HD ins Kabelnetz eingespeist. Entsprechende SD-Sender werden abgeschaltet. Kunden müssen auf keine Sender verzichten", so der Sprecher. "Kunden, die Sky über das Kabelnetz empfangen, werden so auch künftig alle gebuchten Sender in ihrem Sky Abonnement sehen. Mit noch mehr Sky-Sendern in brillantem HD statt in bisheriger SD-Auflösung – alles ohne Zusatzkosten."

Konkret sind von der SD-Abschaltung sämtliche Sport-Sender von Sky betroffen, darunter auch der frei empfangbare Sportnachrichtensender Sky Sport News. Auch die Film-Sender Sky Cinema Premieren, Sky Cinema Best Of und Sky Cinema Action werden fortan ausschließlich in HD verbreitet. Außerdem kommen Sky Cinema Special und Sky Cinema Thriller in HD-Qualität neu dazu. Auf seiner Webseite hat Sky in mehreren Liste aufgeführt, welche Kanäle von der Umstellung betroffen sind.

Wer keinen HD-fähigen Fernseher besitzt, kann die HD-Sender ebenfalls empfangen - dort werden sie schlicht in SD-Qualität wiedergegeben. Wie ein Sky-Sprecher gegenüber DWDL.de erklärte, wurden oder werden die betroffenen Kunden über die nahende SD-Abschaltung informiert. Wer Sky über Satellit gebucht hat, für den ändert sich dagegen vorerst nichts. Dort bleibt "alles beim Alten", heißt es aus Unterföhring.