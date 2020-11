Nachdem Amazon die Funktion "Watch Party" im Sommer schon in den USA an den Start gebracht hat, ist sie nun auch in Deutschland verfügbar. Amazon will damit ein gemeinsames Seh-Erlebnis ermöglichen, auch wenn derzeit Corona-bedingt keine Treffen in größeren Gruppen möglich sind. Jedes Mitglied von Prime Video kann als Gastgeber einen solchen Serienabend starten und bis zu 100 weitere Prime-Video-Mitglieder einladen. Dazu müssen zuerst der Film oder die Serien-Episode ausgewählt werden, die gemeinsam angeschaut werden soll und dann die "Watch-Party" erstellt werden. Nutzbar ist das Feature allerdings nur am Computer.

Der Gastgeber kann dann die Wiedergabe für alle Teilnehmer starten und pausieren, zudem ist ein gemeinsamer Chat verfügbar, über den man sich austauschen kann. Über die Funktion können alle Inhalte von Prime Video gemeinsam geschaut werden - nötig ist für alle Teilnehmer aber ein Prime-Video-Abo. Eine ähnliche Funktion bietet beispielsweise auch Disney Plus mit Groupwatch an, zudem gibt es alternative externe Anbieter, die eine synchronisierte Wiedergabe auch bei weiteren Diensten ermöglichen.