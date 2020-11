Unter dem Motto "Frühliche Weihnachten - Die deutlich zu frühe Christmas-Movie-Marathon-Week" wird der Pay-TV-Sender Universal TV ab dem 16. November um 6 Uhr morgens durchgehend bis zum 20. November um 20 Uhr abends ausschließlich Weihnachtsfilme ausstrahlen - wer den Lockdown also nutzen will, um sich schonmal besonders früh in Weihnachtsstimmung zu versetzen, könnte also einen Blick auf den unter anderem via Sky, Vodafone und Magenta TV verbreiteten Sender werfen.

Im Einzelnen werden in der Woche folgende Filme gezeigt: "Im Norden strahlt der Weihnachtsstern", "Christmas Inc. - Eine Spielzeugfabrik zum Verlieben", "Liebesbriefe zu Weihnachten", "Eine Elfe zu Weihnachten", "Die perfekte Weihnachtshochzeit", "Der Klang der Weihnacht", "Die Weihnachtshochzeitgeschichte", "Ein Hund rettet Weihnachten", "Ein Hund rettet die Weihnachtsferien", "Ein tierisch schönes Weihnachtsgeschenk", "Was sich neckt, das liebt sich zu Weihnachten", "Hilfe, ich habe Weihnachten geerbt!", "Folge deinem Polarlicht – Eine Weihnachtsgeschichte", "Ein Prinz zu Weihnachten", "Hallo, ich bin der Weihnachtsmann!" sowie "Tante Holly, du bist mein schönstes Weihnachtsgeschenk".