am 09.11.2020 - 14:43 Uhr

© Telepool Julia Weber

"Im TV-Vertrieb begann vor einigen Jahren meine berufliche Laufbahn und mit der langjährigen Kino-Vertriebserfahrung schließt sich für mich ein logischer Kreis, in Zeiten, in denen die Grenzen zwischen Kino, TV und VoD immer mehr verschwinden", so Weber.

© ProSiebenSat.1 Jan Frouman

Alexandra Heidrich, die bisher die Abteilung Acquisitions & Sales TV International innerhalb der Abteilung Global Screen leitete, wird Telepool unterdessen zum Jahresende verlassen. "Sie hat entscheidend dazu beigetragen, die Positionierung von Global Screen auf dem internationalen Markt voranzubringen", sagte Frouman.