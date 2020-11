In Lockdown-Zeiten während der Corona-Pandemie sind die Fälle häuslicher Gewalt in Deutschland angestiegen. Die Opferhilfe-Organisation Weißer Ring brachte daher bereits im Mai die Kampagne #machdichlaut" an den Start, um die Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken und Betroffene zu ermutigen, die Gewalt nicht zu verschweigen. In einem zweiten Flight unterstützt Sat.1 den Weißen Ring nun im Rahmen einer Medienkooperation.

Dazu gehört ein TV-Trailer. "Das Zuhause soll Schutz und Geborgenheit bieten", betont Ingo Lenßen darin. "Doch in diesen Zeiten lauert die Gefahr vor allem in den eigenen vier Wänden", warnt Alina Merkau aus dem "Sat.1-Frühstücksfernsehen". "Jede dritte Frau wird mindestens einmal Opfer von Gewalt", sagt Schauspieler und Moderator Jochen Schropp. "Mach' Dich laut gegen häusliche Gewalt!", appelliert "Akte"-Moderatorin Claudia von Brauchitsch. Denn: "Schweigen macht schutzlos."

Neben dem TV-Trailer gibt es weitere Digital-Spots mit Prominenten, eine eigene Landing-Page sat1.de/machdichlaut, auf der Infos und Hilfsangebote des Weißen Rings zusammengefasst sind, zudem gibt es im laufenden Sat.1-Programm Bauchginden mit Einblendung des Opfer-Telefons, bundesweite digitale Außenwerbung sowie auch Inhalte für die Social-Media-Kanäle des Senders. Für Instagram hat man zudem einen AR-Filter kreiert, mit dem man sich virutell eine Maske mit der Aufschrift "Schweigen macht schutzlos" aufsetzen können. Die Trailer-Kampagne wurde von der freien Kreativ-Initiative "Das Home Office" der Seven.One AdFactory kreiert und umgesetzt. Der Instagram-/Facebook-Filter entstand mit Unterstützung der Agentur 361/DRX.