Richie Sky - so heißt die Rolle, die Karl Dall in "Rote Rosen" übernehmen wird. Er spielt einen internationalen Rockstar, der aus Lüneburg stammt und seinen alten Band-Kumpel Hannes (Claus Dieter Clausnitzer). Mit dem spielte er einst noch unter seinem echten Namen Rüdiger Sikorsky in einer Band, heißt es in der Figuren-Beschreibung. Doch während Hannes als Schuhmacher in Lüneburg blieb, wurde Sikorsky erfolgreicher Musikproduzent in L.A., wo er mit allen Größen der Branche zusammenarbeitet. Wie man das von einem Rockstar erwartet, kommt er natürlich mit allerhand Starallüren nach Lüneburg, tief im Innersten sei er aber "ein ehrlicher norddeutscher Jung geblieben", der sich als bodenständiger, verlässlicher Freund erweisen kann.

Zu sehen gibt es die 15 Folgen mit Karl Dall ab Mitte Januar im Ersten. Die Telenovela ist dort im vergangenen Monat in ihre 18. Staffel gestartet und hat seither erstmals zwei Hauptdarstellerinnen. Jana Hora-Goosmann und Judith Sehrbrock spielen zwei Frauen, die vom gleichen Mann betrogen wurden. Im Schnitt erreichten die neuen Folgen seither rund 12,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Produziert wird "Rote Rosen" von der Studio Hamburg Serienwerft in Lüneburg.