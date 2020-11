Blickt man auf die Quoten der Free-TV-Auswertung bei RTL, dann ist "Ex on the Beach" ein ziemlicher Rohrkrepierer: Die acht bislang am späten Dienstag ausgestrahlten kamen auf weniger als 7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, inzwischen läuft die Sendung nur noch nach dem "Nachtjournal". Doch Haupt-Einsatzort sollte ja auch TVNow sein. Zu Abrufzahlen dort macht die Mediengruppe RTL wie üblich keine Angaben, sie waren aber zumindest so überzeugend, dass man direkt nach Online-Stellung der Finalfolge der ersten Staffel nun bereits eine zweite Runde angekündigt hat, für die nun die Bewerbungsphase läuft und die dann im kommenden Jahr zu sehen sein soll.

In der neuen Sendung zieht eine Reihe von Singles in eine Strandvilla. Nach und nach halten aber auch die Ex-Partnerinnen oder -Partner der Kandidaten Einzug. Während einige von ihnen auf Rache aus sind, hoffen andere, die alte Liebe neu zu entfachen - sehen sich aber angesichts der übrigen Kandidaten auch einiger Konkurrenz gegenüber. Produziert wird die Kuppel-Reality-Show von RTL Studios, Lizenzgeber ist ViacomCBS International Studios.