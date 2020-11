RTLzwei wird zum 25-jährigen Jubiläum des RTL-Spendenmarathons sein Engagement für die Charity-Sendung erweitern und das Sendesignal von RTL übernehmen. Konkret wird RTLzwei am Donnerstag, den 19. November gegen 19:05 Uhr für fünf Minuten den Spendenmarathon mit Moderator Wolfram Kons zeigen, der von aktuellen Kinderhilfsprojekten berichtet und außerdem "eine einmalige Kostbarkeit eines Prominenten" versteigert.

Bereits gegen 18:40 Uhr sind Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis live im Studio zu Gast bei Wolfram Kons. Die beiden setzen sich in diesem Jahr als Projektpaten ein und werden außerdem eine Spende von RTLzwei in Höhe von 25.000 Euro überreichen. Gegen 18:50 Uhr startet bei RTLzwei außerdem ein Live-Special im Rahmen von "Berlin - Tag & Nacht", moderiert von den Darstellern Laura Maack und Filip Nikolic, die unter anderem Bernd Siggelkow begrüßen, den Gründer des Hilfswerks "Die Arche".

Darüber hinaus werden zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr die beiden "Köln 50667"-Darsteller Luise Matejczyk und Jay Sirtl am Spendentelefon Anrufe von Zuschauern entgegennehmen. Der Besuch der Katzenbergers wird außerdem in den sozialen Netzwerken begleitet. Dazu kommen in der "BTN"-App Aufsager mit den Darstellern. Zusammen mit der Produktionsfirma Filmpool Entertainment wird RTLzwei auf der Auktions-Plattform unitedcharity.de einen Gastauftritt bei "Berlin - Tag & Nacht" versteigern.

"Wir freuen uns sehr über die außergewöhnliche Unterstützung von RTLzwei. Ein absolutes Novum in unserem Jubiläumsjahr", so Bernd Reichart, Vorstandsvorsitzender der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." und CEO der Mediengruppe RTL Deutschland. RTLzwei-Geschäftsführer Andreas Bartl: "In diesem Jahr, in dem die Schwächsten unserer Gesellschaft noch mehr Unterstützung benötigen, bauen wir unser Engagement aus, damit auch unsere Zuschauer Anteil am RTL-Spendenmarathon nehmen und Not leidenden Kindern in Deutschland und in der ganzen Welt helfen können."