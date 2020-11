Mehr als zwei Jahre lang versuchte sich Sat.1 mit der Comedy-Rateshow "Genial daneben - Das Quiz" im Vorabendprogramm, konnte damit aber keine nennenswerten Erfolge feiern. Auch das Nachfolge-Format "Genial oder Daneben?", das der Sender zuletzt testete, erwies sich mit weniger als fünf Prozent Marktanteil in der Zielgruppe als Flop. Jetzt feiert die Sendung überraschend ein Comeback - wenn auch nur in Form von Wiederholungen.

Sender und Sendeplatz sind allerdings durchaus ungewöhnlich: Ab dem 23. November wird "Genial daneben - Das Quiz" überraschend bei Kabel Eins zu sehen sein. Der Sender zeigt alte Folgen der Produktion von Constantin Entertainment montags bis freitags in den frühen Morgenstunden. Am ersten Tag laufen ab 7:30 Uhr zwei Folgen am Stück, danach geht's sogar immer schon um 5:40 Uhr los - mit gleich vier Ausgaben hintereinander.

Die Entscheidung, das Format in dieser Randzeit auszuprobieren, dürfte sich mit Blick auf die Quoten erklären lassen. Aktuell verzeichnet Kabel Eins in den frühen Morgenstunden mit der Wiederholung von US-Krimiserien oft ziemlich desolate Quoten - mitunter liegen die Marktanteile in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sogar bei weniger als einem Prozent. Nun muss sich zeigen, ob das Publikum nach dem Aufstehen mehr Lust auf das Beantworten von Quizfragen hat.

Rosin kehrt zurück, Tierisches bei Sixx und Maxx

Unterdessen hat Kabel Eins in der Primetime die Ausstrahlung neuer Folgen von "Rosins Restaurants" angekündigt. Das Format meldet sich am 26. November jeweils donnerstags um 20:15 Uhr zurück. Neues gibt's aber auch bei ProSieben Maxx zu sehen, wo eine Woche später die amerikanische Doku-Reihe "Biss an die Schmerzgrenze" den Weg ins Programm schafft. Tierpfleger Adam Thorn und Wilbiologe Rob "Caveman" Alleva bereisen darin die Welt, um sich von den gefährlichsten Tieren stechen oder beißen zu lassen - gezeigt werden jeweils drei Folgen am Stück.

Und auch bei Sixx geht's tierisch zu. Der Frauensender wiederholt ab dem 2. Dezember mittwochs um 20:15 Uhr noch einmal die vierte Staffel von "Der Welpentrainer", die aktuell sonntags im Vorabendprogramm läuft. Zum Primetime-Auftakt zeigt Sixx um 22:15 Uhr noch das "Welpentrainer"-Special "Hundesjugendspiele", in dem Vierbeiner in fünf Disziplinen und einem finalen Zusatz-Wettbewerb beweisen sollen, wie fit sie sind.