Während NBC mit "This is us" in den vergangenen Jahren große Erfolge feierte, fand die Familienserie hierzulande im Free-TV nur wenige Fans. Nachdem die erste Staffel vor mehr als drei Jahren bei ProSieben floppte, liefen die neuen Folgen zuletzt beim Frauensender Sixx. Nun steht abermals ein Senderwechsel an: Überraschend hat sich der Disney Channel die Rechte an "This is us" gesichert.

Der Sender hat angekündigt, das US-Drama ab dem 5. Januar noch einmal wöchentlich zu wiederholen. Gezeigt werden die ersten drei Staffeln der Geschichte rund um Familie Pearson jeweils dienstags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen. Darüber hinaus soll auch die vierte Staffel zu einem späteren Zeitpunkt ihre Free-TV-Premiere beim Disney Channel feiern. Im US-Fernsehen ist gerade sogar bereits die fünfte Staffel angelaufen.

"This is us - Das ist Leben" folgt einer Familie über verschiedene Lebensabschnitte hinweg und begleitet sie dabei durch den alltäglichen Wahnsinn und schwere Schicksalsschläge. In den Hauptrollen sind Sterling K. Brown ("American Crime Story"), Milo Ventimiglia ("Gilmore Girls") und Mandy Moore ("Nur mit dir") in der mit zahlreichen Preisen ausgezeichneten Serie zu sehen.