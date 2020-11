Anlässlich der in der kommenden Woche erscheinenden Autobiographie von Barack Obama wird RTL recht kurzfristig eine Dokumentation über den früheren US-Präsidenten ins Programm nehmen. "Obama - Meine wahre Geschichte" nennt sich der Film, der schon am Montag um 22:45 Uhr zu sehen sein wird. Die Sendezeit von "Extra" wird im Gegenzug verkürzt, "Spiegel TV" entfällt an diesem Abend komplett.

Grundlage der Dokumentation ist ein aktuelles Interview, das RTL-Anchorman Peter Kloeppel und Jan Christoph Wiechmann, US-Korrespondent des "Stern", in dieser Woche in Washington führen. Der "Stern" wird das Obama-Interview am Dienstag in seinem digitalen Bezahlangebot "Stern Plus" veröffentlichen, am Mittwoch erscheint dort auch das Gesamtinterview im Video. Abgedruckt wird das Gespräch zudem nächste Woche im "Stern". Darüber hinaus gibt Wiechmann schon am Dienstag im Audio-Now-Podcast "Inside America" einen Einblick hinter die Kulissen des Interviews.

Dass RTL und der "Stern" das Interview derart groß fahren, dürfte auch damit zusammenhängen, dass Obamas Biographie in der zu Bertelsmann gehörenden Penguin Random House Verlagsgruppe veröffentlicht wird. Geplant sind insgesamt zwei Bände, der erste erscheint unter dem Titel "Ein verheißenes Land" am kommenden Dienstag in 25 Sprachen. Barack Obama erzählt darin die Geschichte seines Aufstiegs vom jungen Mann auf der Suche nach seiner Identität bis hin zum amerikanischen Präsidenten.