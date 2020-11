am 13.11.2020 - 11:52 Uhr

Ab Montag wird Sat.1 sein "Frühstücksfernsehen" bekanntlich für fünf Wochen wieder um eine Stunde verlängern (DWDL.de berichtete). Neben Karen Heinrichs und Simone Panteleit wird auch Jenny Elvers regelmäßig mit dabei sein. Sie wird mit den beiden Moderatorinnen täglich zwischen 10 und 11 Uhr über die News aus der Welt der Promis diskutieren, wie der Sender am Freitag mitteilte.

"Ich freue mich schon sehr auf die tägliche Livesendung mit Karen Heinrichs und Simone Panteleit, die ich beide sehr schätze und als tolle Moderatorinnen und Frauen kennenlernen durfte", so Jenny Elvers. "Als regelmäßige Expertin und häufiger Gast beim 'Sat.1-Frühstücksfernsehen' bin ich begeistert, Teil dieses sympathischen neuen Formats sein zu dürfen." Die Rolle der Klatsch-Expertin kennt Elvers übrigens noch aus einer anderen Zeit: 2004 fungierte sie als Moderatorin des wenig erfolgreichen Magazins "Klatsch TV", das ebenfalls am Vormittag in Sat.1 zu sehen war.

Die jetzt geplante zusätzliche Stunde hört übrigens auf den Namen "Frühstücksfernsehen hautnah - Die Vormittags-Show" und legt bis Weihnachten den Schwerpunkt auf Themen wie Gesundheit, Kochen und Backen, DIY, Beauty, Shopping, Partnerschaft und Dating. "Für uns wird ein großer Wunsch wahr: Wir wollen Fernsehen von Frauen für Frauen mit Frauen machen - und das als beste Freundinnen", sagt Karen Heinrichs. "Aber die Männer dürfen natürlich auch zuschauen."

Schon während des Beginns der Corona-Krise im Frühjahr hatte Sat.1 das "Frühstücksfernsehen" um eine Stunde verlängert. Die Extra-Stunde zwischen 10 und 11 Uhr verzeichnete damals in der Spitze bis zu 15,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe - ein Erfolg, an den der Sender jetzt gerne anknüpfen möchte.