am 13.11.2020 - 14:06 Uhr

Auch zum 25. Spendenmarathon wird RTL in diesem Jahr wieder ein Prominentenspecial von "Wer wird Millionär?" ausstrahlen - und mit TV-Koch Steffen Henssler und Fernsehmoderator Johannes B. Kerner gibt's am kommenden Donnerstag gleich zwei Wiederholungstäter, die sich den Fragen von Günther Jauch stellen werden.

Bereits 2003 hatte Kerner 125.000 Euro erspielt. "Wenn das wieder so läuft, dann bin ich absolut glücklich", sagt er. "Die Rampe ist für jemanden, der wie ich eine vergleichbare Sendung moderiert, relativ hoch. Jeder denkt ja, man weiß alles. Doch das stimmt nicht, da ich vieles in den Sendungen ablese." Henssler gewann bei seinem ersten "WWM"-Auftritt 64.000 Euro für den guten Zweck, will diesmal aber alles: "Die Million! Sie muss immer das Ziel sein."

© TVNOW / Frank Hempel Sabrina Mockenhaupt und Ralf Rangnick

Es ist übrigens bereits das 41. Prominentenspecial von "Wer wird Millionär?", das Günther Jauch präsentiert. Mit Thomas Gottschalk, Oliver Pocher und Barbara Schöneberger gelang es bislang drei Promis, alle 15 Fragen korrekt zu beantworten. Produziert wird die Show von Endemol Shine Germany.