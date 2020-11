Sat.1 hat eine komplett neue Coaching-Riege für die neue Staffel von "The Voice Kids" angekündigt. So werden im kommenden Jahr Alvaro Soler, Wincent Weiss, Stefanie Kloß sowie Michi Beck und Smudo von den Fantastischen 4 auf den roten Drehstühlen Platz nehmen. Sie ersetzen damit Max Giesinger, Lena Meyer-Landrut, Sasha sowie Florian Sump und Lukas Nimschek von der Band Deine Freunde, die in diesem Jahr die jungen Gesangstalente gecoacht haben.

Für Alvaro Soler und Wincent Weiss ist es eine Premiere, sie feiern ihr Debüt auf den Drehstühlen im "The Voice"-Universum. Kloß dagegen kehrt zurück, sie war 2019 bereits ein Coach beim Kids-Ableger der Castingshow, derzeit ist sie zudem gemeinsam mit Yvonne Catterfeld auf einem Doppelstuhl bei "The Voice of Germany" zu sehen. Michi Beck und Smudo waren schon bei der Originalshow Coaches und sind nun erstmals bei den Kids zu sehen.

Keine Veränderungen gibt es derweil bei den Moderatoren: Präsentiert wird "The Voice Kids" im kommenden Jahr wie gehabt von Thore Schölermann und Melissa Khalaj. Die Dreharbeiten für die neuen Ausgaben haben bereits begonnen, produziert wird von Talpa Germany unter strengen Hygiene- und Sicherheitsbedingungen. So hat man sich dazu entschieden, auf Studiopublikum während der Blind Auditions zu verzichten.

Der komplette Austausch der Coaches ist wohl auch auf die Quoten zurückzuführen: In diesem Jahr holte "The Voice Kids" die schlechtesten Quoten in seiner Geschichte. Erstmals wurde mit 8,8 Prozent ein lediglich einstelliger Marktanteil in der klassischen Zielgruppe erzielt. 2,30 Millionen Menschen sahen sich die zehn Ausgaben am Sonntagabend an, das waren nur etwas weniger als ein Jahr zuvor.