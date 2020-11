Gruner + Jahr muss sich nach einer neuen Chefredakteurin für das Wohnmagazin "Schöner Wohnen" umsehen. Bettina Billerbeck, die die Zeitschrift seit 2013 leitete, wird den Verlag nämlich zum Jahresende verlassen, das hat das Unternehmen jetzt angekündigt. Billerbeck, die gleichzeitig auch Herausgeberin der Webseite schöner-wohnen.de ist, will sich im kommenden Jahr beruflich neu orientieren - Details zu ihren Plänen gibt es derzeit aber noch keine.

Auch eine Nachfolge-Regelung gibt es derzeit noch nicht, Gruner + Jahr will darüber aber schon in den "kommenden Tagen" informieren. In ihrer Funktion als Chefredakteurin hat Billerbeck in den vergangenen Jahren viele Line-Extensions rund um die Marke "Schöner Wohnen" entwickelt. Seit 2019 ist sie Editorial Director Living bei Gruner + Jahr, in dieser Funktion betreute sie auch die Magazine "Häuser" und "Ideat", letzteres auch als Chefredakteurin.

Zuletzt gab Bettina Billerbeck den kreativen Anstoß zum Magazin "Guidos Deko Queen" mit Guido Maria Kretschmer. Die Zeitschrift soll im nächsten Jahr zeitgleich mit einer gleichnamigen TV-Show auf Vox an den Start gehen (DWDL.de berichtete). "Ich blicke voller Dankbarkeit und Stolz auf ein erfüllendes Gruner-Jahrzehnt, auf die Weiterentwicklung unserer Marken in dieser Zeit und das erfolgreiche Geburtstagsjahr von ‘Schöner Wohnen’ als großes Finale - für mich ein guter Zeitpunkt, Abschied zu nehmen. Danke an mein fantastisches Team, danke an G+J, ihr bleibt alle in meinem Herzen", sagt Bettina Billerbeck nun zu ihrem bevorstehenden Abschied.

Julia Jäkel, CEO Gruner + Jahr, sagt: "Ich danke Bettina im Namen des gesamten Verlags sehr herzlich für ihre herausragende Arbeit und ihr großes Engagement. Stilsicher und klug hat sie ‘Schöner Wohnen’ in den vergangenen Jahren geprägt und das Heft als Europas größtes Wohnmagazin weiterentwickelt, so dass es auch im 61. Jahr wie neu erfunden wirkt. Bettina hinterlässt uns 'ihre' Marken in allerbestem Zustand und in Hochform, das ist stark. Ich wünsche Bettina für ihre zukünftigen Pläne das Allerbeste."