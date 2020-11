Sky Deutschland erhält einen neuen Sport- und einen neuen Vermarktungschef. Jacques Raynaud, der die beiden Bereiche seit 2018 geleitet hatte, ist schon seit wenigen Wochen nur noch Executive Vice President Sports - nun verlässt er das Unternehmen komplett. Den Sport-Bereich verantwortet künftig Charly Classen, der den Posten bereits zum 23. November übernimmt. Noch bis Dezember soll Raynaud bei Sky sein, um so eine "reibungslose Übergabe" zu gewährleisten, heißt es vom Sender.

"Für mich ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um ein neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen. Ich blicke auf viele großartige Jahre bei Sky zurück, in denen ich gemeinsam mit extrem engagierten Teams und wunderbaren Kolleg*innen viel gestalten und bewegen durfte. Jetzt kann ich ein sehr gut bestelltes Haus übergeben", sagt Raynaud. Die Vermarktungseinheit Sky Media wird bereits seit wenigen Wochen von Thomas Henkel geleitet - diese Personalie hatte Sky bislang aber nicht offiziell kommuniziert.

Neuer Sportchef war lange bei ESPN

Raynaud kam 2018 von Sky Italia zum deutschen Sky-Ableger. Ungewöhnlich war damals die Kombination aus Sport- und Vermarktungsleitung, die nun aber wieder getrennt wird. Während Henkel schon seit einigen Jahren in den Diensten von Sky steht, kommt Charly Classen neu an Bord. Der neue Sportchef war 13 Jahre lang in führenden Positionen bei ESPN tätig, zuletzt als General Manager EMEA, India South East Asia, Australia/New Zealand in London.

Classen sagt zu seiner neuen Aufgabe: "Die Sportmedienlandschaft hat mich schon immer fasziniert. Sky ist schlichtweg einer der besten Player und für mich Synonym für Sport von höchster Qualität, redaktioneller Kreativität und Top-Innovation. Darüber hinaus bewundere ich den Weg, den Sky mit der Bigger Picture Initiative eingeschlagen hat. Deshalb freue ich mich umso mehr auf die neue Herausforderung und darauf, meine ganze Erfahrung und Leidenschaft einzubringen."

Sky-CEO Devesh Raj dankte Jacques Raynaud in einer Stellungnahme für seinen "außerordentlichen Einsatz und seine Leidenschaft". Seine Arbeit sei immer von enormer Energie, starker Führung und Teamgeist geprägt gewesen. Raj weiter: "Ich wünsche ihm für seine berufliche und persönliche Zukunft nur das Beste. Mit Charly gewinnen wir einen großartigen Manager und versierten Kenner des Sportgeschäfts. Mit seiner Kompetenz und langjährigen Expertise werden wir unser hervorragendes Sport-Portfolio und unsere erstklassige Berichterstattung nun konsequent weiter ausbauen."