Zwischen dem 21. und 27. November will sich der MDR auf all seinen Ausspielwegen und Programmen mit der Situation mitteldeutscher Kulturschaffender beschäftigen. Für die Kulturwoche angekündigt sind Hintergrundberichte, Porträts und Gespräche rund um die aktuelle Situation von Kreativen in der Coronakrise. MDR Kultur startet während dieser Zeit vier neue Digitalformate, Highlight der Woche ist dann am 26. November die "Lange Nacht der Kultur". Diese startet bei MDR Kultur bereits um 18 Uhr, ab 20 Uhr sitzt Musiker Felix Meyer eine Stunde lang am Mikrofon und gestaltet die Sendung mit seinen Gästen. Ab 22:10 Uhr übernimmt dann das Fernsehen mit einer XXL-Sonderausgabe des Kulturmagazins "artour".

Auch MDR Sputnik, MDR Jump und MDR Klassik widmen sich in der besagten Woche vielen verschiedenen Kultur-Themen. Im Fernsehen beschäftigt sich etwa die "Umschau" mit der Situation von Kinobetreibern und das Nachrichtenmagazin "Exakt" schaut, wie es der Event- und Veranstaltungsbranche im zweiten Lockdown ergeht. Die Kurzfilmnacht am 27./28. November beschließt schließlich die Themenwoche im Fernsehen. Zu sehen sind Produktionen mitteldeutscher FilmemacherInnen aus der im ersten Corona-Lockdown gestarteten Kurzfilminitiative "MDR Shorts".

Im Rahmen der Kulturwoche werden aber auch die Gewinner-Beiträge des Ideenwettbewerbs "Freie Sendezeit für freie Künstlerinnen und Künstler" ausgestrahlt. MDR Kultur hatte Kunst- und Kulturschaffende aufgerufen, entsprechende Ideen einsenden, mehr als 350 Vorschläge sind daraufhin eingegangen, hinzu kommen noch 140 Musikideen. Zur Auswahl standen fünf Kategorien: "Theater, Tanz und Co.", "Pop, Rock und Co.", "Klassik, Chor und Co.", "Literatur, Malerei und Co.", "Museen, Ausstellungen und Events". Pro Kategorie hat die Jury jeweils drei Bewerbungen ausgewählt. Alle 15 Projekte bekommen jetzt jeweils fünf Minuten freie Sendezeit im MDR-Fernsehen, in denen sie sich mit ihren Ideen präsentieren können. Zu sehen sind die Filmbeiträge während der Themenwoche, aber auch in der ARD Mediathek.

Zu den Gewinnerideen gehört etwa ein Film über die Vielfalt der Leipziger DJ-/Club-/Party-Szene oder auch eine satirische Dauerwerbesendung über Kunst. "Unser Wettbewerb 'Freie Sendezeit für freie Künstlerinnen und Künstler' zeigt auf beeindruckende Weise, wie groß und vielfältig die Kreativ-Szene in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist. Über 350 Ideen gingen innerhalb von einer Woche beim MDR ein. Die vielen Bewerberinnen und Bewerber eint vor allem eines: Sie leben für und von ihrem Publikum. Dafür müssen sie gesehen werden, gerade in schwierigen Zeiten wie diesen. Wir freuen uns sehr, dass der Mitteldeutsche Rundfunk mit diesem Wettbewerb seinen Teil dazu beiträgt", sagt MDR-Intendantin Karola Wille.