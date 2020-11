Nitro hat Veränderungen an seinem werktäglichen Vorabend-Line-Up angekündigt. Schon ab dem kommenden Donnerstag, den 19. November, muss "King of Queens" seine zwei Sendeplätze um 18:30 und 18:50 Uhr räumen. Die Serie ist dort erst seit Anfang Oktober zu sehen, kam seither aber nur sehr selten auf Marktanteile in Höhe von mehr als 2,0 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe. Auch die guten Werte von "M*A*S*H", das im Vorfeld läuft, kann "King of Queens" meist nicht halten.

Daher verschwindet die Serie nun aus dem Vorabend-Programm von Nitro, Ersatz ist aber schon gefunden. Ab Donnerstag wird der Sender ab 18:30 Uhr immer zwei Folgen von "Ein Käfig voller Helden" zeigen. Damit geht Nitro quasi auf Nummer sicher: Die Serie aus den 60er und 70er Jahren war bereits bis Mitte des Jahres am Vorabend zu sehen und holte bis dahin oft recht gute Quoten - zumindest waren sie besser als das, was "King of Queens" zuletzt erreichte. Durch die Änderung am Vorabend kommt es ab Freitag, den 20. November, auch zu Veränderungen am Nachmittag von Nitro. Ab 15:15 Uhr hat der Sender bislang die zwei "King of Queens"-Folgen wiederholt, die einen Tag zuvor am Vorabend zu sehen waren. Auch hier läuft dann künftig "Ein Käfig voller Helden".