Im Oktober hat ProSieben unter dem Arbeitstitel "Stiehl mir nicht die Show" ein neues Format mit Joko Winterscheidt angekündigt. Schon damals ließ die Idee aufhorchen: Joko moderiert die erste Ausgabe des Quizformats, die folgenden Ausgaben werden dann von den jeweiligen Gewinnern der Sendung präsentiert. Am Titel des Formats hat man noch einmal leicht geschraubt: Als "Wer stiehlt mir die Show?" kommt die Sendung im nächsten Jahr auf die Bildschirme.

ProSieben wird ab dem 5. Januar 2021 insgesamt fünf Ausgaben immer dienstags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr ausstrahlen. Joko darf mit seinem neuen Format also dort ran, wo er schon mit "Joko & Klaas gegen ProSieben" erfolgreich ist. Die Aufzeichnung für die fünf Folgen haben am Samstag in Berlin begonnen - wegen der aktuellen Corona-Situation produziert Florida Entertainment die Show ohne Studiopublikum.

Drei Prominente und ein Wildcard-Zuschauer fordern Moderator Joko als Kandidaten in dem neuen Format heraus, um ihm wortwörtlich die Show zu stehlen. Der Gewinner wird zum Quizshow-Moderator der nächsten Ausgabe und kann die Show nach seinem Willen umgestalten – Joko kämpft dann als Kandidat darum, in der nächsten Ausgabe seine eigene Show wieder moderieren zu dürfen. Spannend ist die Idee nicht zuletzt auch deshalb, weil auch ein Zuschauer die Möglichkeit bekommt, die Moderation der nächsten Ausgabe an sich zu reißen.

"Als uns Joko seine neue Show-Idee vorgestellt hat, in der er seinen eigenen Job aufs Spiel setzt, klang das erst mal sehr riskant – und etwas verrückt. Also perfekt für ProSieben", sagte ProSieben-Chef Daniel Rosemann bereits im Oktober, als man das Format erstmals ankündigte. "Wir freuen uns schon jetzt darauf zu sehen, ob jemand Joko die Show stehlen kann." Und Joko Winterscheidt sagt: "Eventuell ist das wirklich die dümmste Show-Idee, die ich jemals hatte, denn vielleicht moderiere ich meine eigene Sendung nur ein einziges Mal? Aber na ja, darum kümmere ich mich, wenn es so weit ist."