Das Erste hat die Ausstrahlung der norwegischen Dramaserie "Twin" angekündigt. In den insgesamt acht Folgen geht es um die Zwillingsbrüder Adam und Erik (Kristofer Hivju), die äußerlich nicht zu unterscheiden, aber ansonsten grundverschieden sind. Familienvater Adam managt erfolgreich eine florierende Ferienanlage, Erik lebt als Surflehrer in den Tag hinein und hat nun auch noch seine einzige Habe, einen museumsreifen Campervan, zerlegt. Als Erik nach 15 Jahren Funkstille bei seinem Bruder auftaucht, kommt es mit Adam zu einer Auseinandersetzung, in die auch dessen Ehefrau Ingrid (Rebekka Nystabakk) verwickelt ist. Am Ende liegt Adam leblos auf dem Boden und Erik startet eine kopflose Rettungsaktion.

Hauptdarsteller Kristofer Hivju wurde weltweit bekannt durch seine Darstellung des Tormund Riesentod in "Game of Thrones", in "Twin" spielt er nun eine Doppelrolle. Bei der Ausstrahlung der Serie hat sich Das Erste etwas besonderes ausgedacht, die acht Folgen werden nämlich innerhalb von nur wenigen Tagen zu sehen sein.

Los geht’s am Dienstag, den 5. Januar. Ab 22:50 Uhr zeigt man die ersten beiden Episoden, zwei weitere Folgen werden einen Tag später zu sehen sein. Am Freitag, den 8. Januar, folgen schließlich ab 23:45 Uhr die Episoden fünf und sechs, die beiden letzten Folgen der Serie strahlt der Sender schließlich am späten Abend des 9. Januars aus. Wer nicht so lange warten will, kann alle Folgen übrigens schon etwas früher in der ARD-Mediathek sehen, hier steht die Serie ab dem 18. Dezember zum Abruf bereit. In Norwegen ist die Serie im Herbst 2019 beim öffentlich-rechtlichen NRK zu sehen gewesen.