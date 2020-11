DAZN setzt ab sofort nicht mehr nur auf Streaming, sondern bietet erstmals auch zwei lineare Fernsehkanäle an. Erster offizieller Vertriebspartner der Sender DAZN 1 und DAZN 2 ist Vodafone, dessen Kunden die Möglichkeit haben, DAZN im Jahresabo zum vergünstigten Preis von 9,99 Euro pro zu ihrem Vertrag hinzuzufügen. Bei einer Buchung haben sie jedoch nicht nur Zugriff auf die Kanäle im Kabelnetz, sondern auch auf die DAZN-App, worüber auch weiterhin ein Großteil des Sport-Angebots verfügbar sein wird.

Das Programm der beiden linearen Sender orientiert sich an dem, was DAZN auch über seine Bar-Kanäle für die Gastronomie verbreitet. Täglich sollen dort etwa 16 Stunden live gesendet werden, darunter Spiele der Bundesliga, Champions League und Europa League. Nach Angaben von DAZN soll der Zugang zu den Sportinhalten einfacher werden. Gleichzeitig will das Unternehmen Eintrittsbarrieren vor allem für diejenigen abbauen, "die auf lineares Fernsehen als einzigen Empfangsweg angewiesen sind", wie es heißt.

"Das neue DAZN-Paket kombiniert Streaming mit klassischem Fernsehen", sagt Andreas Laukenmann, Geschäftsführer Privatkunden bei Vodafone. "Die Kooperation mit DAZN ermöglicht unseren Kunden ab sofort nicht nur über die App, sondern auch über das TV- Kabel unter anderem einen einfachen Zugang zur Champions League und Bundesliga. Ein großartiger 'Neuzugang' für unsere 'Senderaufstellung', der unsere sportinteressierten Kabel-TV-Kunden künftig sicherlich begeistern wird."

Im DWDL.de-Interview erklärt Thomas de Buhr, Vice President DACH bei DAZN, das Vorgehen. "Wir wollen es Fans immer so einfach wie möglich machen und erreichen so zum Beispiel auch diejenigen, die noch nicht über das technische Equipment und Know-How verfügen, um über die App zu streamen, aber auch diejenigen, die in Regionen leben, in denen der Breitbandausbau noch nicht weit genug fortgeschritten ist. Der Kern von DAZN bleibt aber die OTT-Plattform."

