Conan O'Brien gehört zu den bekanntesten Gesichtern im US-Fernsehen, im kommenden Jahr werden sich die Dinge für den Talkshow-Moderator aber ändern. WarnerMedia hat nun nämlich angekündigt, dass O’Briens-Late-Night-Show "Conan" im nächsten Jahr zum letzten Mal bei TBS zu sehen sein wird. Beim Kabelsender lief das Format seit 2010, im vergangenen Jahr wurde die Sendezeit auf eine halbe Stunde halbiert. Davor moderierte er rund 16 Jahre lang die "Late Show with Conan O'Brien" bei NBC, danach folgte ein wenige Monate andauerndes Gastspiel bei der "Tonight Show".

Für O’Brien endet mit seiner TBS-Show im Juni 2021 seine fast 30-jährige Late-Night-Karriere - komplett weg vom Bildschirm wird der Moderator aber nicht sein. WarnerMedia hat nämlich eine neue, wöchentliche Variety-Show mit ihm angekündigt - zu sehen sein soll die beim noch recht jungen Streamingdienst HBO Max. Konkrete Informationen zum neuen Format gibt es noch nicht. Bekannt ist lediglich, dass die Travel-Specials aus "Conan", "Conan Without Borders", auch künftig produziert werden sollen.

"1993 gab mir Johnny Carson den besten Rat meiner Karriere: So schnell wie möglich auf eine Streaming-Plattform zu wechseln", scherzt Conan O'Brien in einem Statement. Und weiter: "Ich bin begeistert, dass ich weiterhin all das tun kann, was zum Teufel auch immer ich auf HBO Max machen werde. Und natürlich freue ich mich auf ein kostenloses Abonnement."

Seinen Humor hat Conan O'Brien also ganz offensichtlich noch nicht verloren. Aber klar ist auch, dass mit dem Ende seiner TBS-Show eine Ära endet. "28 Jahre sind eine monumentale Leistung im Late-Night-Fernsehen", sagt Brett Weitz, General Manager für TNT, TBS und truTV. "Wir sind unglaublich stolz auf die bahnbrechende Arbeit, die Conan und sein Team in den 10 Jahren bei TBS geleistet haben, und sind so froh, dass wir seine Präsenz mit den Specials ‘Conan Without Borders’ weiterhin auf Sendung haben werden. Wir feiern seinen Erfolg und freuen uns, dass er in unserer WarnerMedia-Familie wächst."