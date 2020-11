Der Bayerische Rundfunk widmet sich am 29. Dezember einen ganzen Abend lang seinen beiden "Tatort"-Kommissaren Batic und Leitmayr. Die von Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl verkörperten Kommissare ermitteln seit dem 1. Januar 1991 zusammen und haben seither mehr als 80 Fälle gelöst. Zum anstehenden Jubiläum will der Sender das erfolgreiche Duo jetzt ehren.

Den Auftakt macht am besagten Tag um 20:15 Uhr der "Tatort: Jagdzeit" aus dem Jahr 2011, im Anschluss zeigt man ab 22 Uhr die Doku "30 Jahre Batic und Leitmayr – Die Zwei vom Tatort", dabei handelt es sich um eine Erstausstrahlung. In dem 45-minütigen Film wirft Autor Heiko Rauber einen Blick zurück auf die filmischen Höhepunkte der Zwei vom Münchner "Tatort" und spricht mit den Schauspielern über ihre Rollen im Lauf der Zeit. Zu Wort kommen auch Kolleginnen und Kollegen wie Lisa Wagner und Ferdinand Hofer, Regisseurinnen und Regisseure wie Pia Strietmann und Dominik Graf sowie der Fallanalytiker und Profiler Alexander Horn. Bis zum 29. März 2021 steht die Doku auch in der Mediathek des BR zur Verfügung. Ab 22:45 Uhr gibt’s am 29. Dezember dann noch einmal den allerersten "Tatort" mit Nemec und Wachtveitl zu sehen. Der hört auf den Titel "Animals" und lief erstmals im Jahr 1991. Zum Jubiläum strahlt der Sender den Fall in einer restaurierten Fassung aus. In "Animals" müssen die beiden Ermittler den Tod einer Tierschützerin aufklären und geraten schnell zwischen die Fronten. Sehr brenzlig wird es, als Leitmayr sich alleine aufmacht, den Fall zu lösen und dabei in Lebensgefahr gerät. Dass der "Tatort" aus München auch heute noch sehr beliebt ist, zeigte sich zuletzt im Sommer. Als im Juni mit "Lass den Mond am Himmel stehn" der mittlerweile 84. Fall von Batic/Leitmayr gezeigt wurde, sahen im Schnitt 9,84 Millionen Menschen zu. Sowohl insgesamt als auch beim jungen Publikum sicherte sich der Film damals den Tagessieg.