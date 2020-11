Dass Joyn die Reihe "House of Love" im nächsten Jahr mit Claudia Obert fortsetzen würde, war schon bekannt. Nun hat der Streamingdienst von ProSiebenSat.1 und Discovery weitere Details zur kommenden Staffel von "Claudias House of Love" bekanntgegeben. Das Format startet demnach am 7. Januar, insgesamt acht Ausgaben werden bei Joyn Plus+ wöchentlich zu sehen sein.

In dem Format ziehen zehn männliche Singles mit Obert in ein Haus und leben dort acht Tage lang zusammen. Während dieser Zeit wollen sie Obert von sich überzeugen. Beweisen müssen sie sich unter anderem in sogenannten Love Challenges, zu gewinnen gibt es auch immer wieder Einzeldates mit Claudia Obert. Am Ende einer jeden Folge schmeißt Obert einen Single-Mann aus dem Haus, bis nur noch drei im Finale übrig sind. Aus diesen Singles wählt die selbsternannte Luxuslady schließlich einen Gewinner aus.

Obert, die in der Vergangenheit schon bei "Promi Big Brother" und "Promis unter Palmen" zu sehen war, kommentiert die Show wie gewohnt launig: "Ich bin eine echte Rampensau und lasse nichts unversucht. Wenn es im ‘House of Love’ nicht klappt, suche ich in der ‘Tagesschau’ weiter." Produziert wird die Realityshow von Endemol Shine Germany.

In diesem Jahr war es noch Cora Schumacher, die bei Joyn nach einer großen Liebe suchte. Die Fallhöhe von "Coras House of Love" war allerdings nicht sehr hoch (Hier geht’s zur TV-Kritik). Am Ende wählte Schumacher Denny zum Sieger - die beiden sind aber längst nicht mehr zusammen. Denny war übrigens auch bei der Normalo-Staffel von "Big Brother" in diesem Jahr mit dabei, was insofern gut passte, weil "Coras House of Love" im Haus gedreht wurde, in dem auch "Big Brother" produziert wurde.