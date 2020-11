Das ZDF hat die Ausstrahlung einer sechsteiligen True-Crime-Doku über das Verschwinden von Peggy Knobloch angekündigt. Fast 20 Jahre, nachdem die damals Neunjährige spurlos verschwand, wird der Sender den Fall in der Serie "Höllental" genau rekonstruieren. Die ersten beiden Folgen werden am Freitag, den 8. Januar um 23:10 Uhr ausgestrahlt, an den beiden darauffolgenden Montagen gibt's nach Mitternacht jeweils zwei weitere Episoden zu sehen. In der Mediathek steht "Höllental" ein Jahr lang zum Abruf bereit.

"Dokumentarfilme machen die Hälfte der Neuproduktionen aus, die wir jährlich fördern. Fast immer sind dies Einzelstücke, doch von Zeit zu Zeit initiiert die Redaktion besondere Formate, um neue Themen und formale Ansätze auch im Nachwuchsbereich zu etablieren", sagt ZDF-Redakteur Jörg Schneider. "Denn nicht nur im Fiktionalen, sondern auch im dokumentarischen Genre erlebt das serielle Erzählen seit einigen Jahren einen Boom."

Recherche und Realisierung von "Höllental" haben nach Angaben des Senders mehr als drei Jahre gedauert. "Marie Wilke hat eine besondere visuelle Darstellung entwickelt, die sich von bekannten True-Crime-Formaten unterscheidet, auch da es in Deutschland beispielsweise keinen Zugang zu gefilmten Verhören oder Prozesse wie in den USA gibt", so Schneider über den Film, hinter dem Kundschafter Filmproduktion steht. "Bei 'Höllental' war von Anfang an klar, dass Marie Wilke keinen filmischen Prozess führen will, der einen Täter benennt. Aus verschiedenen Perspektiven zeichnet Marie Wilke detailgenau die zwanzigjährige Geschichte des Falls mit vielen unvorhersehbaren Wendungen."

Ende Oktober hatte die Staatsanwaltschaft Bayreuth das Verfahren eingestellt, da dem Beschuldigten eine Täterschaft oder Beteiligung an der Herbeiführung des Todes von Peggy Knobloch nicht vollends nachgewiesen werden konnte. Zuletzt hatte sich auch Sat.1 in einer Primetime-Dokumentation mit dem Fall beschäftigt (DWDL.de berichtete).