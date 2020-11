am 19.11.2020 - 14:08 Uhr

"Klein gegen Groß" wandelt auf den Spuren von "Wetten, dass..?": Die erfolgreiche Samstagabendshow wird an diesem Wochenende erstmals auch im Schweizer Fernsehen ausgestrahlt. Der SRF steigt in diesem Zusammenhang als Koproduzent bei der von i&u TV produzierten Sendung ein. Gleichzeitig werden künftig auch Schweizer Kinder mit besonderen Talenten dabei sein. Zum Auftakt ist außerdem die Schweizer Moderatorin Michelle Hunziker zu Gast.

Mit dem Einstieg des SRF ist die Show mit Moderator Kai Pflaume künftig zeitgleich in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sehen. "Toll, dass es jetzt auch bei SRF heißt: 'Klein gegen Gross - auf los geht‘s los!'", so Pflaume. "Ich würde mir wünschen, dass es uns gelingt, Jung und Alt über die Generationen hinweg am Samstagabend miteinander zu verbinden und freue mich auf viele tolle Duell-Ideen aus der Schweiz."

Der ORF fungiert schon seit 2017 als Koproduzent von "Klein gegen Groß". In Deutschland ging die Show erstmals vor neun Jahren auf Sendung und erfreut sich seither großer Beliebtheit. Die vier in diesem Jahr ausgestrahlten Ausgaben verzeichneten im Schnitt fast sechs Millionen Zuschauer und erzielten bei den 14- bis 49-Jährigen einen weit überdurchschnittlichen Marktanteil von rund 14 Prozent.