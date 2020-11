Sixx hat zwei neue US-Formate angekündigt, die ab Dezember beim Sender zu sehen sein werden. Eins davon ist "Thomas John: Übersinnliche Überraschung" (Original: "The Thomas John Experience"), ab dem 6. Dezember zeigt der Sender ab 18 Uhr immer zwei Folgen der Reihe. Der titelgebende Thomas John reist in dem Format quer durch Amerika, um seine außergewöhnlichen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Als Medium kann er angeblich mit Verstorbenen in Kontakt treten und persönliche Botschaften zu deren Angehörigen ins Hier und Jetzt transportieren.

Um 19:20 Uhr startet am gleichen Tag dann das neue "Hollywood Medium - Superstars im Kontakt mit dem Jenseits" (Original: "Hollywood Medium with Tyler Henry"). Dabei handelt es sich eigentlich um exakt die gleiche Sendung, nur das eben Prominente im Mittelpunkt stehen und angebliche Botschaften ihrer verstorbenen Liebsten übermittelt bekommen. Als "Medium" agiert Tyler Henry.

Die beiden US-Formate ersetzen am Vorabend übrigens die deutsche Eigenproduktion "Der Welpentrainer", die noch bis zum 22. November beim Sender zu sehen ist. Eine Woche später setzt Sixx am "Style Day" ausnahmsweise auf "Sex and the City" am Vorabend.