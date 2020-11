© A+E © A+E

Kathrin Palesch, Geschäftsführerin von A+E Networks Germany, sagt zum Deal: "History und Crime + Investigation gehören zu den führenden internationalen Sendermarken im Bereich des Factual Entertainments. Durch die Fortsetzung der sehr erfolgreichen und langjährigen Zusammenarbeit mit Sky Deutschland profitieren Sky Kunden in Deutschland und Österreich auch weiterhin von erstklassigen Dokumentationen und True-Crime-Formaten."

Und Manuel Kindervater, Vice President Partner Channels bei Sky Deutschland, ergänzt: "Wir setzen unsere Programmoffensive weiter fort; im Sommer haben wir hochkarätige Sender- und Filmdeals verlängert, wir werden die Zahl unserer Sky Originals in den nächsten drei Jahren verdoppeln und im kommenden Jahr starten wir vier brandneue Sky Sendermarken. Die Verlängerung der langjährigen Kooperation mit A+E Networks ist nun ein weiterer Schritt, der unser Entertainmentangebot in den kommenden Jahren einzigartig für unsere Kunden macht."

Mit der Vereinbarung setzen A+E Networks Germany und Sky ihre seit 2009 bestehende Kooperation fort. Programmliche Highlights auf den beiden genannten Sendern sind in den kommenden Wochen und Monaten unter anderem "Enslaved - Auf den Spuren des Sklavenhandels" mit Samuel L. Jackson und "Spy Wars - Damian Lewis in geheimer Mission" (beides History) oder auch "John Wayne Gacy - Der Killer-Clown", die Dokumentationen "Hate No More - Abkehr vom Ku-Klux-Klan" und "Piers Morgan - Interview mit einem Psychopathen" (Crime + Investigation).