am 22.11.2020 - 17:04 Uhr

Als Tanit Koch im März vergangenen Jahres zur Mediengruppe RTL Deutschland kam, übernahm die frühere „Bild“-Chefredakteurin neben der Geschäftsführung des Nachrichtensenders n-tv auch die Verantwortung für den „Aufbau einer gemeinsamen, journalistischen Redaktions-Einheit für n-tv, die RTL-News & Magazine sowie die Digital-Plattformen der Mediengruppe RTL unter ihrer Führung als Chefredakteurin.“ Um den Begriff der Zentralredaktion zu vermeiden, etablierte die Mediengruppe RTL Deutschland den blumigen Begriff des Inhalteherz. Die Strategie hinter der Neuaufstellung erläuterte Koch in diversen Interviews.

Führen wird sie die Zentralredaktion jedoch nicht. Nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de schlägt das Inhalteherz von Tanit Koch nicht mehr für die Mediengruppe RTL Deutschland. Sie wird das Unternehmen verlassen, weniger als zwei Jahre nach ihrem Amtsantritt in Köln und bevor überhaupt entsteht, was sie führen sollte. Anfang 2021 nimmt die RTL News GmbH ihre Arbeit auf und vereint nach DWDL.de-Informationen die Tätigkeiten der bisherigen Informationstochter InfoNetwork, die auf TV-Angebote fokussiert war, mit Teilen der bisherigen Digital-Tochter RTL Interactive, die die Online-Angebote verantwortete.

Es braucht wenig Insider-Wissen um zu urteilen: Die Zusammenarbeit hatten sich wohl beide Seiten anders vorgestellt. Gründe für die Trennung? Es gab offenbar unterschiedliche Auffassungen über den Führungsstil, hört man aus Köln-Deutz. Überraschend kommt die Trennung auch deshalb, weil Tanit Koch erst vor wenigen Tagen noch als zweiter Host des Podcasts „Die Stunde Null“ der Audio Alliance vorgestellt wurde, den sie im Wechsel mit dem „Capital“-Chefredakteur Horst von Buttlar moderieren soll. Und am Sonntagmittag saß Koch als n-tv im von Jörg Schönenborn moderierten „Presseclub“ im Ersten.

Auch Wulf und Rudolph übernehmen andere Aufgaben

Mit Kochs Ausscheiden verliert die Mediengruppe RTL Deutschland eine der ohnehin schon wenigen weiblichen Führungskräfte. Zusammen mit dem kürzlich erst ausgeschiedenen Jan Wachtel gehen damit innerhalb weniger Monate übrigens auch die zwei Führungskräfte, die von Axel Springer bzw. genauer „Bild“ zur Mediengruppe RTL Deutschland gewechselt waren. Wer Kochs Aufgabe als Geschäftsführerin des Nachrichtensenders n-tv übernimmt, ist noch nicht bekannt. Während Koch, die zuvor von 2011 bis 2017 der Chefredaktion der Springer-Boulevardzeitung „Bild“ angehörte, sicherlich der prominenteste Abgang im Zuge der Neuordnung in Köln-Deutz ist, ist sie nicht die einzige Führungskraft, die sich umorientiert.

Michael Wulf, langjähriger Chefredakteur des Senders RTL und einst verantwortlich für den Aufbau von InfoNetwork, wird in der neuen RTL News zur Seite gelobt zum Chefredakteur für besondere Aufgaben. Jan Rudolph, seit August 2018 Chefredakteur von RTL Interactive, damit auch verantwortlich für das Boulevard-Portal RTL.de, soll der Mediengruppe offenbar erhalten bleiben, jedoch nicht in journalistischer Funktion. Drei der vier bisherigen Chefredakteure der Mediengruppe RTL Deutschland sind damit nicht mehr eingebunden in die Führung der neuen RTL News.

n-tv-Chefredakteurin Sonja Schwetje, die vierte im Bunde der bisherigen Chefredakteure der Mediengruppe RTL Deutschland, soll wiederum der Führung der neuen RTL News GmbH angehören, die von Stephan Schmitter, CEO von RTL Radio Deutschland und Head of Audio der Mediengruppe RTL Deutschland geführt wird. Erst im September wurde er schon weiterer Geschäftsführer von InfoNetwork.