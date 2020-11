Am Montagvormittag bestätigte die Mediengruppe RTL Deutschland, was DWDL.de bereits am Tag zuvor berichtete: Tanit Koch verlässt das Unternehmen nach nicht einmal zwei Jahren. Sie habe sich "aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die künftige Struktur und den weiteren Weg - aber in bestem Einvernehmen - dazu entschieden, das Unternehmen zu verlassen", teilte die Mediengruppe mit. Die ehemalige "Bild"-Chefredakteurin war im März 2019 nach Köln gekommen, um nicht nur als ntv-Geschäftsführerin zu arbeiten, sondern zusätzlich die Aufgabe der Chefredakteurin der neuen Zentralredaktion zu übernehmen.

"Die Zeit bei RTL und ntv war eine Bereicherung - dank eines wirklich beeindruckenden Teams, das insbesondere das herausfordernde Jahr 2020 zu bis dahin unerreichten journalistischen Höhen geführt hat", erklärt Tanit Koch. "Ich wünsche der Mediengruppe RTL auch weiterhin alles Gute für die Zukunft des Journalismus im Digitalzeitalter."

Wie genau man sich in Köln den Journalismus im Digitalzeitalter vorstellt, wurde jetzt ebenfalls präsentiert: So soll zum 1. Februar 2021 die neue RTL News GmbH gegründet werden, "die schlagkräftigste journalistische Unit für crossmediale Nachrichten, Infotainment, investigativen Journalismus sowie Dokutainment in Deutschland", wie es vollmundig mit Blick auf rund 700 Journalistinnen und Journalisten im In- und Ausland heißt. Der rund einjährige Aufbau der gemeinsamen Zentralredaktion unter dem blumigen Projektnamen "Inhalteherz" sei mit der Gründung von RTL News "erfolgreich abgeschlossen". In der RTL News GmbH arbeiten zukünftig sowohl Kolleginnen und Kollegen von infoNetwork und RTL interactive als auch von ntv.

Noch mehr Aufgaben für Schmitter und Schäfer

© MG RTL D / Benno Kraehahn Stephan Schmitter

Geschäftsführer Inhalte und Marken Mediengruppe RTL, außerdem auch noch

Die Chefredaktion der RTL News bilden Sonja Schwetje als Chefredakteurin Netzwerke, Gerhard Kohlenbach als Chefredakteur Nachrichten, Wolf-Ulrich Schüler als Chefredakteur Verticals und Martin Gradl als Chefredakteur Magazine. Er wird zugleich stellvertretender Geschäftsführer von RTL News. Der langjährige RTL-Chefredakteur Michael Wulf übernimmt die Aufgabe des "Chefredakteurs für besondere Aufgaben". In Wulfs Bereich sollen "noch mehr Geschichten entstehen, über die Deutschland spricht". Darüber hinaus soll Wulf gemeinsam mit dem Politik- und Wirtschaftschef Nikolaus Blome "innovative zuschauernahe Konzepte für das Superwahljahr 2021 entwickeln".

© DWDL / MGRTL / G+J Stephan Schäfer

Personelle Neuaufstellung

Konkret bedeutet die personelle Neuaufstellung, dass Martin Gradl, der zuletzt bei Super RTL tätig war, als Chefredakteur Magazine die Ressorts VIP und Life sowie das On-Screen-Management verantworten wird. Darüber hinaus berichten die Redaktionen diverserer TV-Magazine wie "Guten Morgen Deutschland" und "Punkt 12" an ihn. Als Chefredakteur Nachrichten zeichnet Gerhard Kohlenbach wiederum für die Ressorts Politik & Wirtschaft, Nachrichten & Wetter sowie Sport verantwortlich. Sonja Schwetje bleibt Chefredakteurin von ntv und ntv.de. In der RTL News verantwortet sie zudem als Chefredakteurin Netzwerke die Kooperationen der Bertelsmann Content Alliance sowie das Team des RTL Spendenmarathons.

Wolf-Ulrich Schüler kümmert sich als Chefredakteur Verticals unter anderem um Inhalte, Entwicklung und strategische Positionierung von Online-Portalen wie RTL.de, Sport.de und VIP.de sowie den weiteren Ausbau des Webvideo- und Livestream-Teams. Zudem zeichnet er für das Content-SEO-Team verantwortlich. Für Digital-Chefredakteur Jan Rudolph ist hier kein Platz mehr. Er wechselt in den Bereich Strategie & Innovation von Julia Reuter.