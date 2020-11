am 23.11.2020 - 21:50 Uhr

Der Journalist und Moderator Geert Müller-Gerbes ist tot. Wie seine Söhne gegenüber der Nachrichtenagentur dpa bestätigten, starb er am Sonntag im Alter 83 Jahren im Kreis der Familie in Bonn. Große Beliebtheit erlangte Müller-Gerbes in den 90er Jahren als Moderator der Verbaucher-Comedyshow "Wie bitte?!", von der mehr als 200 Folgen ausgestrahlt wurden.

Geboren in Jena, zog Geert Müller-Gerbes später mit seinen Eltern nach Aalen und machte schließlich ein Volontariat bei der "Heidenheimer Zeitung". Der Grundstein für seine journalistische Karriere war damit gelegt. Über die Jahre hinweg war er etwa für den "Tagesspiegel", den RIAS und den Sender Freies Berlin tätig. Allerdings lernte er als Pressereferent des Bundespräsidenten Gustav Heinemann und als Sprecher des Familien- und Gesundheitsministeriums zeitweise auch die andere Seite kennen.

1976 führte ihn der Weg zu Radio Luxemburg, später folgten erste Einsätze für den jungen Privatsender RTLplus, für den Müller-Geerbes die Talkshows "Bonnfetti" und "Die Woche - Menschen im Gespräch" moderierte. Seinen größten TV-Erfolg feierte er ab 1992 mit "Wie bitte?!". Teils mehr als vier Millionen Zuschauer verfolgten die RtL-Show, die auf wechselnden Sendeplätzen zu sehen war - und so manchen Werbekunden verärgerte.

Wir trauern um ein echtes RTL-Urgestein. Vor allem mit seiner Verbraucher-Sendung "Wie bitte?!" hat der Journalist und Moderator Geert Müller-Gerbes unseren Sender in den 90er Jahren wie kein anderer geprägt. Wir sprechen den Angehörigen unser tief empfundenes Beileid aus. pic.twitter.com/F31KoKyNrq — RTL (@RTLde) November 23, 2020

Ab 1999 war Geert Müller-Gerbes dann noch einmal eine Zeit lang als Co-Moderator der "WDR-Talkshow" zu sehen, ehe er sich ins Privatleben zurückzog. Vor rund zehn Jahren hatte er eine schwere Krebserkrankung überstanden. Verheiratet war er seit 1962 mit einer Anwältin, mit der er vier Söhne hatte.