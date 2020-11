am 24.11.2020 - 10:10 Uhr

Als im Frühjahr die nunmehr 29. Staffel der Impro-Comedy "Dittsche - Das wirklich wahre Leben" im WDR Fernsehen ausgestrahlt wurde, machte die Corona-Pandemie den Planungen des Senders einen Strich durch die Rechnung. Nach der dritten Folge wurde die Staffel ausgesetzt - und seither warten Fans des Kult-Formats auf die Fortsetzung.

Nun steht fest, dass sich die Zuschauerinnen und Zuschauer noch ein wenig länger in Geduld üben müssen. Die abgebrochene "Dittsche"-Staffel mit Olli Dittrich soll nämlich erst nach fast einjähriger Pause fortgesetzt werden, wie eine WDR-Sprecherin am Dienstag gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte. Demnach wird die Produktion erst am 7. März wieder aufgenommen.

Mit Imbisswirt Ingo (Jon Flemming Olsen) und Krötensohn Jens (Jens Lindschau) soll Dittsche dann wieder mit Badelatschen, Jogginghose und gestreiftem Bademantel in der "Eppendorfer Grillstation" über das wirklich wahre Leben philosophieren und spekulieren.

Bis zum 18. April sollen insgesamt sieben neue Folgen, produziert von Angenehme Unterhaltungs GmbH, ausgestrahlt werden - zwei davon sind nachgeholte Folgen, die Corona-bedingt geschoben werden mussten, die fünf weiteren sind Teil der neuen Staffel. Bleibt zu hoffen, dass das Schlimmste der Pandemie bis dahin überwunden sein wird.