Wenn es um neue Spielshows geht, hält ProSieben das Tempo auch zu Beginn des neuen Jahres hoch. Mit "Pokerface - nicht lachen!" hat der Privatsender jetzt bereits den nächsten Neustart angekündigt. Geplant sind vorerst zwei Folgen, die am Donnerstag, den 7. und 14. Januar jeweils um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden. Produziert wird das Format von Redseven Entertainment.

Das Konzept: Pro Show treten 16 Prominente in vier Teams mit je zwei Paarungen gegeneinander an. Ihre einzige Herausforderung: Sie dürfen nicht lachen - was angesichts ihnen durch "irrwitzige Clips, lustige Pannen, und mitreißende Lachflashs", die sie sich anschauen, möglichst erschwert werden soll.

Die Idee erinnert ein Stück weit an ein internationales Format namens "LOL: Last One Laughing", das bereits in Japan, Mexiko und Australien zu sehen ist. Für das kommende Frühjahr hat Amazon bereits eine deutsche Adaption angekündigt - darin treten Comedians gegeneinander mit dem Ziel an, nicht zu lachen (DWDL.de berichtete). Einen Ausstrahlungstermin gibt es noch nicht. Gut möglich aber, dass ProSieben dem Streamingdienst mit seiner neuen Show zuvorkommen wird.

Amazon setzt bei der deutschen Version von "LOL" auf eine äußerst prominente Riege: Moderiert wird die Show von Michael "Bully" Herbig, darüber hinaus sollen auch Anke Engelke, Barbara Schöneberger, Carolin Kebekus, Max Giermann, Kurt Krömer, Wigald Boning, Torsten Sträter, Rick Kavanian, Mirco Nontschew und Teddy Teclebrhan in dem Format zu sehen sein.