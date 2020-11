Kabel Eins wird 2021 eine neue Staffel von "Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen" ausstrahlen, das hat der Sender jetzt gegenüber DWDL.de bestätigt. Eine Fortsetzung der Reihe, in der man Klinikpersonal bei der alltäglichen Arbeit begleitet, war nicht selbstverständlich: Die vor einigen Tagen zu Ende gegangene dritte Staffel brachte es im Schnitt nur auf 4,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe und lag so deutlich unter den Normalwerten von Kabel Eins, doch beim Sender glaubt man offensichtlich an das Format.

"Aussage und Haltung der Sendereihe sind gerade in diesen Zeiten ein wertvoller Beitrag für die aktuelle öffentliche Debatte. Deshalb werden wir auch künftig diesem wichtigen Thema und den Menschen, die ihre Gesundheit für uns alle riskieren, die Aufmerksamkeit geben, die ihnen gebührt", sagt Susanne Stipp, Chefredakteurin Kabel Eins, gegenüber DWDL.de.

Eine gute Nachricht ist die Fortsetzung der Reihe für die zuständige Produktionsfirma Janus TV, wo man nun erst einmal Planungssicherheit hat und an den neuen Folgen arbeiten kann. Erstmals ausgestrahlt hat Kabel Eins die Reihe im Sommer 2018, auch damals waren im Schnitt vergleichsweise schwache 4,5 Prozent Marktanteil drin. Staffel zwei kam im vergangenen Jahr dann auf deutlich bessere 5,8 Prozent.