ZDF Enterprises hat einen neuen und zugleich versierten Chef für ihre Tochterfirma ZDF Digital gefunden: Ab dem 1. Januar wird Michael Kollatschny alleiniger Geschäftsführer des Unternehmens. Zuletzt war der 42-Jährige bei Endemol Shine Germany tätig, weitere Stationen seiner Karriere waren unter anderem Brainpool TV und Twitter Deutschland - in der Branche ist er also bestens vernetzt.

"Es gibt in unserer Branche nicht viele Unternehmen, die alle relevanten digitalen Disziplinen unter einem Dach anbieten", so Michael Kollatschny. "Ich freue mich riesig, die ZDF Digital Medienproduktion in dieser Zeit des Wandels zu übernehmen und gemeinsam mit einem engagierten, talentierten und hoch motivierten Team an der Zukunft zu arbeiten."

Fred Burcksen, Sprecher der Geschäftsführung der ZDF Enterprises und zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrats von ZDF Digital: "Wir freuen uns, mit Michael Kollatschny einen entscheidungsfreudigen Kommunikator mit hoher Qualifikation, großem Engagement, außerordentlicher Sachkenntnis und Führungskompetenz für diese Aufgabe in einem der kreativsten Medienunternehmen Deutschlands gewonnen zu haben."

Tatsächlich dürfte nicht zuletzt die Führungskompetenz gefragt sein, sorgte das Unternehmen doch zuletzt für fragwürdige Schlagzeilen im Zusammenhang mit Kollatschnys im Sommer plötzlich entlassenen Vorgänger.