Das NDR Fernsehen feiert in diesem Jahr den 20. Geburtstag der "NDR Quizshow" und bringt in einer Jubiläumsausgabe alle bisherigen Moderatoren zusammen. Jörg Pilawa, der seit 2015 als Gastgeber des Formats fungiert, begrüßt am Sonntag, den 27. Dezember um 22:15 Uhr seine Vorgänger Ludger Abeln, Carlo von Tiedemann und Alexander Bommes, die in der 90-minütigen Sendung gegeneinander antreten. In einer zweiten Runde spielen prominente Ratefüchse aus dem Norden: Mit dabei sind Ina Müller, Axel Milberg, Heino Ferch, Claudia Schmutzler und Tim Mälzer.

Die erste Ausgabe der "NDR Quizshow" lief am 27. Dezember 2000 im Weihnachtssonderprogramm des NDR Fernsehens - dass sich daraus eine 20 Jahre lang erfolgreiche Sendung entwicklen würde, hätte damals wohl kaum jemand für möglich gehalten. Gefeiert wird das Jubiläum, das im Anschluss an ein Best Of von "Kaum zu glauben" gesendet wird, allerdings nicht nur mit dem Special. Direkt danach folgt um 23:45 Uhr auch noch die Reportage "20 Jahre NDR Quizshow - Das Phänomen".

Ab 0:15 Uhr wiederholt das NDR Fernsehen zudem noch einmal alte Folgen der Show, darunter eine halbstündige Ausgabe aus der Anfangszeit mit Ludger Abeln. Danach gibt es noch jeweils eine Episode mit Carlo von Tiedemann und Alexander Bommes zu sehen, ehe ab 3:00 Uhr ein Promispecial vergangener Tage gezeigt wird.

Weitere Quiz-Einsätze für Jörg Pilawa

Jörg Pilawa mangelt es unterdessen auch abseits der "NDR Quizshow" nicht an Quiz-Einsätzen. Neben dem wöchentlichen "Quizduell" ist der Moderator von der kommenden Woche an auch täglich im Nachmittagsprogramm des Ersten mit einer Neuauflage von "Das Quiz" zu sehen. Dazu kommt der Start von "Quiz ohne Grenzen", einer neuen Samstagabendshow, die erstmals am 12. Dezember um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird - und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und der Schweiz.