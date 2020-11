Der Pay-TV-Sender History nimmt seinen bevorstehenden Themenschwerpunkt zur Black-Lives-Matter-Debatte zum Anlass, um ein neues Interview-Format an den Start zu bringen. Es hört auf den Namen "History Talks" und ist ab sofort zunächst online abrufbar. Den Anfang macht ein 15-minütiges Gespräch, das History-Programmchef Emanuel Rotstein mit der Berliner Schauspielerin und Stuntfrau Marie Mouroum führte. Darin spricht sie unter anderem über eigene Erfahrungen mit Rassismus in Deutschland.

Anlass des Interviews ist die bevorstehende Erstausstrahlung der neuen Doku-Serie von und mit Samuel L. Jackson. History zeigt "Enslaved - Auf den Spuren des Sklavenhandels" am Freitag, Samstag und Sonntag jeweils um 21:55 Uhr in Doppelfolgen. Die Produktion, bei der der mehrfache Emmy-Preisträger Simcha Jacobovici Regie führte, zeichnet die erschütternde Seereise nach, die über einen Zeitraum von mehreren hundert Jahren Millionen von Menschen aus afrikanischen Staaten antreten mussten, um in der sogenannten Neuen Welt als Versklavte zu leben.

Darüber hinaus zeigt History im Rahmen der "Black History Matters"-Programmierung am Freitag um 21:05 Uhr die Doku "Black Patriots - Die vergessenen Helden der Revolution" mit NBA-Legende Kareem Abdul-Jabbar. Ergänzt wird der Schwerpunkt unter anderem von der mit Malachi Kirby, Forest Whitaker, Jonathan Rhys Meyers, Laurence Fishburne und Anna Paquin besetzten Drama-Serie "Roots" sowie den Dokumentationen "Black in the USA" und "Mandelas Traum - Der lange Weg in die Freiheit".

Der neue Talk soll indes in Auszügen auch über die Social-Media-Kanäle von History verbreitet und im linearen History-Programm ausgestrahlt werden - ein genauer Sendetermin wird bislang aber noch nicht genannt. Dabei hätte es durch die inhaltliche Nähe zu "Enslaved" durchaus Sinn gemacht, das Gespräch direkt zu zeigen. Unklar ist auch, wann weitere Folgen von "History Talks" gesendet werden. Eine Fortsetzung von "History Talks" sei aber geplant, bestätigte der Sender auf DWDL.de-Nachfrage.