am 25.11.2020 - 13:24 Uhr

Der polnische Film "365 Tage" hat in diesem Jahr für viele Schlagzeilen gesorgt - besonders nachdem er durch die Veröffentlichung bei Netflix einem großen Publikum zugänglich gemacht wurde. In dem Film geht es um eine junge Frau aus Warschau, die von einem Mafiaboss entführt und fortan 365 Tage Zeit hat, um sich in ihn zu verlieben. Als Reaktion auf den Streifen produzierten die Youtube Jonas Ems und Jonas Wuttke mit ihrem Medienunternehmen moonvibe die Parodie "Villa der Liebe - 365 Tage Parodie" - und genau die kommt nun zu TVNow.

Allerdings wurden die bereits veröffentlichten Folgen noch einmal für die Ausstrahlung beim Streamingdienst adaptiert, dafür hat sich moonvibe Odeon Entertainment ins Boot geholt, die Produktionsfirma gehört zu Leonine. Zusammen mit TVNow ist man außerdem eine Kooperation zur Produktion von vier Serienstaffeln eingegangen - das erste Projekt ist eben die 12-teilige "365 Tage"-Parodie. Die erste Staffel wird ab dem 1. Dezember als Box-Set bei TVNow zum Abruf bereitstehen, wöchentlich gibt es dann auch zwei Folgen auf dem Youtube-Kanal "Villa der Liebe" zu sehen. Der Kanal hat schon jetzt rund 265.000 Abonnenten.

Christian Meinberger, Chief Digital Officer bei Leonine, sagt: "Wir freuen uns über den Auftakt unserer Zusammenarbeit mit zwei so kreativen und erfolgreichen YouTube Creators wie Jonas Ems und Jonas Wuttke und gleichzeitig über die Kooperation mit einem dynamischen und starken Streaming-Partner wie TVNow. Wir sind davon überzeugt, dass sich die Auswertungsfenster perfekt ergänzen."

Darum geht es konkret in "Villa der Liebe - 365 Tage Parodie": Vier Jungs, die sich über das Internet gefunden haben und riesengroße "365 Tage"- Fans sind, schmieden gemeinsam einen Plan: Genauso wie ihr Idol Massimo wollen sie ihre attraktivsten Crushes in einem wunderschönen Schloss gefangen nehmen und innerhalb von 365 Tagen davon überzeugen, sich in sie zu verlieben. Wird ihr Plan aufgehen? Oder werden die Jungs mit gebrochenen Herzen nach Hause gehen? Alle Rollen werden gespielt von Jonas Wuttke, Jonas Ems, Caro Kotke, Dalia Schmidt-Foss, Lea Katharina Maria Rajtmajer, Bene Schulz, Lina Düren, Jerome Weinert, Lukas Leonhard, Loris Zimmerli, Tim Kampmann und Davis Schulz.